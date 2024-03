Volvió el Golden Ticket a Gran Hermano 2024 y estallaron los memes: “Entra Sabrina otra vez”

Gran Hermano 2024 es un constante generar de noticias, el exitoso reality está en pleno auge por los cambios que se viene haciendo en el juego y que dejan en shock tanto a los jugadores como a los espectadores. Uno de ellos es la novedad del “Golden Ticket”, que fue cambiando con los días.

Este desafío se trata de una tarjeta dorada que les permite el pase a distintas personas para ingresar al reality y tener su experiencia en la casa más famosa del país. La primera experiencia fueron dos pases que tenía Santiago del Moro y les dio a Sabrina y Denisse para que reingresaran al juego.

Lo cual no fue muy bien recibido ni por sus compañeros del reality ni por el público, siendo que Sabrina cayó en placa en la primera semana de su regreso. Luego fue eliminada por segunda vez, lo que deja en claro que no es muy aceptada en el juego.

Santiago del Moro contó de qué trata el nuevo Golden Ticket en Gran Hermano 2024 Foto: Telefé

Por su parte, Denisse tuvo algunos roces, pero la primera semana logró salvarse de la placa, en cambio en la segunda no, ya que recibió la fulminante y ahora se encuentra nominada, lo que quiere decir que es una de las candidatas a abandonar el juego el próximo domingo.

Santiago del Moro anunció que hay nuevos Golden Ticket en Gran Hermano 2024

Ante la noticia, los seguidores del programa comenzaron con las especulaciones sobre de qué trataría estos nuevos pases. En un principio sospechaban que sería alguna estrategia para que vuelva a aparecer Sabrina, ya que la señalan como una de las favoritas y “acomodada” dentro del reality.

Anunciaron un nuevo golden ticket en gran hermano 2024 y estallaron las redes Foto: captura x

La última eliminada se volvió tendencia en X (antes Twitter) porque los usuarios se indignaron cuando el conductor anunció el nuevo Golden Ticket y pensaron que volvía a ingresar Sabrina.

Anunciaron un nuevo golden ticket en gran hermano 2024 y estallaron las redes Foto: captura x

“Ay me cagu* toda, vi el Golden Ticket y dije ‘no, la meten a Sabrina otra vez’”; “Estoy tan traumada que vi el Golden Ticket y dije ‘entra Sabrina’ hasta que Santiago dijo ‘no entra ningún eliminado’”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en X.

Anunciaron un nuevo golden ticket en gran hermano 2024 y estallaron las redes Foto: captura

De qué trata los nuevos Golden Ticket de Gran Hermano 2024

Finalmente, Santiago del Moro reveló de qué trata los nuevos pases del Golden Ticket y esta vez no está relacionado con ningún exhermanito. “Esto no es para ninguno de los ex, esto puede ser para vos”, comentó el conductor.

“Lanzamos un Golden ticket muy especial. Comprando en el CyberFest de Mercado Libre usando el cupón ‘Golden ticket’ participás por una experiencia GH. Vas a poder visitar la casa más famosa del mundo y tener una experiencia única”, describió sobre el nuevo desafío.