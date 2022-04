Este viernes, Federico Bal se accidentó de un parapente mientras filmaba en Paraty, municipio de Brasil, para “Resto del Mundo” (Eltrece). Como el joven debería ser intervenido quirúgircamente, Carmen Barbieri viajó a Río de Janeiro para acompañarlo.

Federico Bal. (Instagram)

“Ya estoy en Río de Janeiro y Fede llegó recién en ambulancia de Paraty con mucho dolor. Lo operan en un rato del brazo porque tiene fractura expuestas”, expresó la capocómica este sábado en una entrevista para Teleshow.

Sofía Aldrey, la novia de Federico Bal.

Por lo que trascendió, el conductor estaba un en un parapente con motor, que cayó sobre su brazo provocándole dolorosísimas fracturas. Y aunque al principio se evaluó la posibilidad de trasladarlo vía aérea a Buenos Aires, se decidió que lo mejor era que fuera operado a la brevedad.

Su madre no viajó sola ya que quien la acompañó fue Sofía Aldrey, su nuera.

Las primeras fotos de Federico Bal tras el accidente

Hace unas horas, Federico Bal compartió a través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene dos millones de seguidores, dos imágenes. En la primera, se lo ve recostado sobre una camilla y su brazo derecho enyesado.

Federico Bal tras el accidente. Foto: Instagram/@balfed

“Hi. I ´m Johnny Knoxville and welcome to jackass”, escribió sobre la InstaStorie en la que hace referencia al creador de la serie de películas cómicas Jackass.

Federico Bal tras el accidente. Foto: Instagram/@balfed

En la siguiente, dentro de una ambulancia. “Tudu Bom. Gracias al mejor equipo”, expresó agradeciendo al équipo médico por su atención.