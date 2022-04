Federico Bal sufrió un accidente recientemente mientras grababa un nuevo programa para Resto del Mundo.

El hijo de Carmen Barbieri, había publicado en sus redes sociales el detrás de escena de las filmaciones en Brasil, por lo que el hecho ocurrió en las últimas horas.

Uno de los recientes posteos de Fede Bal en Brasil Foto: Instagram/ @balfederico

Cómo fue el accidente de Fede Bal

Según contó Pía Show en LAM (América), el joven actor se accidentó en la isla Paraty cuando grababa imágenes para su programa, emitido todos los sábados a medianoche por El Trece.

“Estaba en un parapente con motor, parece que ese motor se cayó y se habla de que le provocó fracturas expuestas, una de ellas en el brazo”, explicó y aclaró que “Fede está bien y no está grave”.

La explicación desde el entorno del conductor

La jefa de prensa del conductor, Martina Valía, confirmó la caída mientras practicaba parapente.

”Estamos coordinando en este momento todas las cuestiones de cuándo y dónde lo van a operar. No sabemos si lo van a traer a Buenos Aires, estamos evaluando todas las opciones, pero lo tiene que operar porque tiene fracturas”, aseguró en diálogo con Teleshow.

Por otra parte, aseguró que Carmen Barbieri ya estaba al tanto de lo sucedido al igual que su novia, Sofía Aldrey. “Se que Carmen y Sofía ya quisieron sacar pasajes para estar mañana en Brasil y poder acompañar a Fede, además de que la producción se está encargando de todo”, agregó.

La publicación de Fede Bal

Recurriendo a sus recientes historias de Instagram, el conductor posteó una foto donde se lo puede ver vendado para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Hi, I’m Johnny Knoxville, and welcome to Jackass”, escribió.