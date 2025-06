El incómodo momento de Federico Bal cuando le preguntaron por sus picantes chats con Flor de la V: “Una banda”

Federico Bal es un actor y productor argentino hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. El famoso siempre es centro de la atención por sus polémicos romances con otras famosas. Hace unos años, salió a la luz unos escandalosos chats del artista que terminó con su relación de ese momento.

Federico Bal

Cuando el hijo de Carmen Barbieri mantenía una relación de años con Sofía Aldrey se filtraron chats subidos de tonos con algunas famosas como Flor de la V y Lourdes Sánchez, lo que generó rumores de infidelidad y el fin de la pareja.

Con los años no se confirmó si fue verdad o no, pero de vez en cuando se vuelve a tocar el tema de los chats hot. Fede Bal fue a una entrevista al programa “Entre dos suculentas” del youtuber Matías Botero, la cual es conocida por su estilo provocador para generar humor.

Flor de la V

El tenso momento de Fede Bal en una entrevista cuando le preguntaron por sus chats con Flor de la V

En ese contexto, el actor vivió un incómodo momento que se volvió viral. El youtuber leyó en voz alta algunos de los chats subidos de tono entre Fede Bal y Flor de la V que se filtraron en ese entonces.

El conductor del programa leyó los chats en vivo mientras Fede Bal se mostraba incómodo por la situación. En los mensajes Botero leyó cuando el actor le proponía a Flor de la V “revivir viejas épocas”.

Ante esa propuesta, la conductora le respondió en su momento que “no se podía” porque su novia “la tenía con lupa”.

“Tan con lupa no te tenía porque ni se daba cuenta hasta que no pusiste un lavarropa”, agregó el conductor. Si bien se dio en un contexto de humor negro del que trata el programa, Fede Bal no dijo ni una palabra y evitaba mirarle al youtuber, mostrando una clara incomodidad por lo que se decía.

“Tan incómodo no estaba”, “Amo el humor negro, pero esto no me dio ni un poco de risa”, “No sé cuál habrá sido el arreglo, pero la cara de Bal dijo todo. Qué loco, ese silencio incómodo es una locura”, “Una cosa es el humor y otra este video. Si le metía una buena piña al entrevistador era justo”, “Me pareció una banda”, fueron algunos de los comentarios.