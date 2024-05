Sol Pérez reveló las duras críticas que recibía porque no tenía título universitario

Sol Pérez es una modelo, conductora y abogada argentina que comenzó su carrera siendo “la chica del clima” en un programa deportivo, luego pasó por la conducción de un noticiero. Actualmente se desempeña como panelista de Gran Hermano y en “Cortá por Lozano”, al igual que en un programa de streaming.

Si bien Sol es abogada recibida hace pocas semanas, la famosa empezó en los medios cuando ya estudiaba Derecho, a pesar de haberse cambiado de Universidad, siempre siguió la misma carrera y no dejó de estudiar.

Sin embargo, su rol en los medios de comunicación fue criticado por su manera de vestirse y su forma de contestar a las personas, algo que le jugó en contra en la televisión. Durante una entrevista que Sol brindó a Infobae, la famosa habló de su crecimiento profesional y su experiencia en el mundo mediático.

Sol Pérez habló de las críticas que recibía cuando comenzó en los medios de comunicación Foto: instagram

La confesión de Sol Pérez sobre las críticas cuando comenzó su carrera en los medios de comunicación

Sol Pérez resaltó las críticas cotidianas que recibía cuando estaba como conductora de un noticiero que en ese momento salía por canal 26, allí el público la criticaba por no tener un título universitario para el rol que ocupaba.

“Me juzgaban mucho, una vez me dieron la posibilidad de hacer una conducción con una persona que estaba muy preparada, pero todo el mundo me preguntaba por qué me daban la posibilidad a mí”, comentó Sol Pérez a Infobae.

“Yo estudiaba derecho en la UBA, pero me ponían en jaque por tener ese lugar. A él nadie le decía nada y después contó que estaba terminando el colegio. Me juzgaban a mí con una carrera universitaria, pero a él nunca le preguntaron y no había terminado el secundario”, agregó Sol.

Luego reflexionó sobre las críticas: “Ser mujer pesa un montón. No por mi forma de vestir, contestar y ser, sino ser mujer y estar en un lugar, siempre es por qué”.