Sol Pérez adelantó detalles inéditos del próximo Gran Hermano

Además de llevarse el Martín Fierro de Oro, tal fue el éxito de Gran Hermano en 2022 que la producción de Telefe ya confirmó una próxima edición y hasta habilitó el casting para los nuevos aspirantes a ingresar a la casa más famosa del país. En comunicación con Vía País, Sol Pérez adelantó detalles exclusivos de lo se vendrá.

Nominada a mejor panelista, la presentadora participó de la entrega de premios en el Hotel Hilton de Puerto Madero y se robó todas las miradas con su look inspirado en la película “Barbie”, próxima a su estreno. Durante todo el último año, la periodista se destacó en su rol dentro del debate de cada una de las galas del reality.

Sol Pérez, al mejor estilo Barbiecore, en los Premios Martín Fierro 2023 Foto: Instagram

Con un diseño de Verónica de la Canal que incluyó un bordado en la cola con la inscripción “Fashion save the queen” (La moda salve a la reina), fue una de las figuras que eligió el rosa como el color de su outfit. En ese sentido expresó a este medio: “Creo que Vero de la Canal dijo ‘vamos a jugar a ser Barbie’ y yo re contenta, a mí me das todo lo que es moda, vestidos y me sumo de una”.

E hizo un repaso de su carrera que la llevó a ser desde “la chica del clima” en TyC Sport hasta ser una de las personalidades más reconocidas de la farándula argentina. “Empecé a laburar cuando tenía 19 años, casi 20 y hoy tengo 29, no me imaginaba acá. Fue todo como empezar en un juego, y acá estoy, muy contenta”, reconoció.

Sol Pérez aseguró que podría participar del Gran Hermano 2023

Cuando aún no circuló ningún avance de lo que se verá en la próxima temporada, la panelista aseguró que el programa se encuentra en plena etapa de producción. “Hay que cranear, ellos tienen que cranear qué es lo que quieren hacer este año y cómo van a plantear este nuevo producto”, indicó.

En ese sentido, Sol Pérez confirmó la posibilidad de sumarse una vez más al panel de Gran Hermano. “Estamos recién charlando. Yo re contenta y ojalá esté”, aseguró.

Consultada por la posibilidad de participar en un formato “famosos” del programa, remarcó que prefiere quedarse fuera de la casa: “A mí dejame debatiendo que estoy bien”.