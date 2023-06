Es cosa de familia: Matías, el hermano fitness y poco conocido de Sol Pérez.

Sol Pérez es un de las personalidades más populares del país y los miles de seguidores en su cuenta de Instagram lo demuestra. Su amor por el deporte y el estilo de vida saludable también es muy conocido entre sus admiradores, pero el detalle que tal vez muchos no saben es que la ex chica del clima tiene un hermano y es muy parecido a ella: Matías Pérez.

Sol Pérez tiene un hermano muy parecido a ella en su estilo de vida. / Foto: Instagram Foto: Sol Pérez

El hermano de Sol Pérez es igual de aficionado al fitness que ella, y cada vez que comparten colaboraciones en las redes sociales, Instagram explota. En más de una ocasión, la modelo ha entrenado con él y ha demostrado que la aptitud física es cosa de familia.

Sol Pérez junto a su hermano Matías. Foto: Instagram

Quién es Matías, el hermano de Sol Pérez

A pesar de no ser tan conocido por el hecho de ser el hermano de Sol Pérez, Matías es bastante popular en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde casi 35 mil personas lo siguen.

Él es Matías, el hermano de Sol Pérez. Foto: Instagram

A través de su perfil oficial, el hermano de la modelo comparte información sobre sus entrenamientos y rutinas tanto para sus alumnos presenciales como para los que toman clases a distancia. Además, al igual que Sol Pérez, se preocupa por promover la disciplina en la actividad física.

Como era de esperar, Matías es toda una figura y también muestra con orgullo a su propia familia. Tiene pareja e hija. Sobre su vida profesional, el hermano de la exchica del clima disfrutar de su rol como entrenador personal.

Sol Pérez junto a su hermano. Foto: Instagram

Otro aspecto que comparten Sol y Matías es la costumbre de compartir sus recetas en las redes sociales, ya sea mediante publicaciones o historias. Así como Pérez, quien suele publicar videos para enseñar a sus seguidores cómo comer de manera saludable, Matías comparte fotografías claras para demostrar que no es necesario seguir un régimen extremadamente estricto para mantenerse saludable.

Sol Pérez es muy cercana a su familia. Foto: Instagram

Sin embargo, Matías no es el único hermano que Sol tiene, ella también cuenta con un hermano menor llamado Manuel, quien comparte el mismo interés por los deportes que Matías y Sol. De hecho, incluso llegó a estudiar parte de la carrera de profesorado de Educación Física (aunque no la completó) y tuvo una experiencia como futbolista profesional. No obstante, descubrió que su verdadera pasión era el canto y la música.