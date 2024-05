¡Se picó todo! Furia explotó contra Florencia de Gran Hermano 2024: “No te metas con mis compañeros”

Las cosas en Gran Hermano 2024 están por explotar. Luego de conformarse la placa de nominados, los hermanitos empezaron a realizar sus campañas para el próximo eliminado.

Una de las personas que comenzó a llamar a sus fanáticos fue Juliana, quien apuntó hacia un objetivo: Florencia, la modelo y estudiante de Relaciones Públicas.

“Flor miente. A la cámara dice: yo quiero que los chicos lleguen a la final, yo no. Es hermosa, inteligente y sabe seducir. El que cae en los ojos cae”, explicó la doble de riesgo sobre el juego de Florencia.

¿Escupió la comida? La desagradable actitud de Florencia de Gran Hermano 2024 mientras cocinaba Foto: Telefe

Ahora bien, tras definir su juego, Juliana no aguantó más y decidió encarar a Florencia por sus estrategias en el reality.

Así fue la explosiva disputa entre Furia y Florencia de Gran Hermano 2024

El hecho ocurrió en la habitación, cuando la doble de riesgo solicitó una reunión con “Los Originales” en Gran Hermano 2024. Al comunicar la charla, arremetió contra Flor por un posible gesto.

“Nosotros tenemos una reunión más tarde, todos los que somos viejos acá dentro. Ustedes no pueden estar (...) reíte ,reíte, ¿te da risa?”, expresó la hermanita con bronca.

Pese a que la modelo intentó brindarle explicaciones, Furia la acusó de meterse con sus compañeros. “Te salió bien, pero hasta acá (...) Te estás metiendo con mi gente, te estás metiendo con mis compañeros bolu**”, espetó la doble de riesgo.

Furia arremetió contra Florencia por su estrategia de juego. Foto: Ciudad Ma

Seguidamente, Juliana siguió interrumpiendo a la modelo al expresar que ya conocía su juego, que incluía ser parte de un grupo cuando le convenía.

“Te armás llegar para un lugar que no vas a llegar y si llegás, mucha suerte (...) Sos furiosa cuando querés y me chupás el o*** cuando querés, sos bro cuando se te cante el or** y te pones la camperita (...) y sos vizcachera cuando te conviene”, le detalló la hermanita a Flor su estrategia en la casa.

Ante los reclamos de Furia, Florencia determinó que ella no se metió con sus compañeros y que no quería entrar a la final. Sin embargo, la hermanita no le creyó.