Se filtró la verdadera reacción de Cande Vetrano a los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi: “Tiene serias dudas”

El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse con una historia que mezcla amor, rumores y trabajo. Cande Vetrano y Andrés Gil, que desde hace años mantienen un vínculo sólido, enfrentan uno de sus momentos más tensos tras las versiones de una supuesta infidelidad que lo involucran a él con Gimena Accardi.

Aunque el actor salió a desmentirlo de manera categórica, el periodista Juan Etchegoyen reveló que la actriz no la está pasando nada bien. Según contó en Mitre Live, Vetrano decidió alejarse de la exposición: “No sale de su casa hace días. Tiene serias dudas del vínculo que tuvo o tiene Andrés con Gimena”. El comentario no hizo más que encender la polémica y sumar incertidumbre a la pareja.

Una de las fotos más recientes de los actores.

El silencio de Cande Vetrano tras los rumores de infidelidad de Andrés Gil

Cande Vetrano, recordada por su paso en Casi Ángeles y por su talento en la actuación y el canto, eligió no responder públicamente a los rumores. Esa actitud, lejos de calmar las aguas, alimentó las especulaciones. Quienes la conocen aseguran que atraviesa días de mucha angustia y que se encuentra enfocada únicamente en su círculo más íntimo.

La pareja se sigue mostrando en las redes sociales.

Por el lado de Andrés Gil, la situación tampoco es sencilla. El actor, que viene trabajando junto a Gimena Accardi y bajo la dirección de Nico Vázquez en la obra En otras palabras, quedó en el centro de la tormenta. Se habla de que la producción podría levantar el espectáculo antes de tiempo y eso reforzó las sospechas sobre un conflicto interno más profundo de lo que se pensaba.

“En otras palabras”, la obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil.

El propio Gil, en medio de la gira por Bahía Blanca, se refirió a la obra sin confirmar su continuidad: “Queremos disfrutar de los últimos días de gira. Con esta obra que fue hermosa. Yo tuve un año y medio con ellos increíble, siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo”.