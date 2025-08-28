Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos por primera vez tras los rumores de infidelidad con Gime Accardi

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sorprendió a todos. La pareja se separó después de 18 años juntos y la actriz confesó su infidelidad al actor, lo que desató un escándalo. El señalado como tercero en discordia en el matrimonio es Andrés Gil, el compañero de teatro de la ex Casi Ángeles.

"Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Mátenme, línchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento (...)”, expresó la actriz en su descargo en Olga.

Luego, Andrés Gil rompió el silencio y habló con Intrusos sobre la polémica que lo señala como tercero en discordia: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”.

Andrés Gil y Cande Vetrano

Tras la palabra del actor se bajó un poco la polémica en torno a su romance con la actriz. Por su parte, Cande Vetrano no habló ni se expresó en redes sociales.

Así reaparecieron Cande Vetrano y Andrés Gil tras los rumores de infidelidad con Gime Accardi

En los días tormentosos que tuvieron, hubo muchas dudas sobre el estado de la pareja. Finalmente, pusieron fin a las especulaciones y ambos aparecieron juntos en una publicación en Instagram.

Cande y Andrés compartieron una foto en la que se ven los tres, su hijo Pino de espaldas mirando los contenedores, felices y sonriendo para la cámara. La familia reafirmó su vínculo y están más unidos que nunca.

Cande Vetrano y Andrés Gil reaparecieron en Instagram

La imagen fue acompañada de un emoji de corazón. Después la actriz mostró otra foto de su pareja sonriendo y mirando hacia arriba con los ojos cerrados.

De esta forma, la pareja desmintió la crisis y se mostró más unida que nunca frente a las especulaciones de que el actor podría ser el tercero en discordia entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.