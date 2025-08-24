Se filtró el desconsolado llanto de Nico Vázquez en el teatro tras su divorcio con Gimena Accardi: “Está muy mal”

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi viven momentos de extrema exposición mediática desde que anunciaron su separación tras 18 años juntos. La expareja era de las más consolidadas y queridas por el público y sus colegas. Sin embargo, la historia dio un vuelco cuando salió a la luz que la actriz engañó al actor, y esto desató un escándalo.

Luego de que Ángel de Brito reveló la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, fue la actriz quien dio la cara y contó la verdad en Olga: “Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

“Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“, expresó la actriz en su descargo.

Nico Vázquez junto a Gimena Accardi

Tras esto, Nico Vázquez respaldó a su ex y aseguró que se “estaban divorciando”. Los trámites y la firma de la separación legal más la división de bienes se llevaron a cabo entre el jueves y viernes, de esta forma la pareja puso fin a su historia de amor de 18 años.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

En Secretos Verdaderos contaron cómo se encuentra el actor tras el divorcio exprés que hicieron con la actriz y por el que dejaron atrás sus 18 años como pareja.

Revelaron cómo se encuentra Nicolás Vázquez tras firmar su divorcio con Gimena Accardi

“Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, comentó Rafa Juli, el cronista del programa que estaba desde el teatro.

“El divorcio exprés tiene que ver con que esto no viene de ayer, sino que desde hace meses. Pero tras firmar el divorcio se fueron a almorzar juntos. O sea se siguen frecuentando, no como pareja, pero conteniéndose”, expresaron en el programa.

“El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, comentó Cora Debarbieri sobre la posibilidad del actor de perdonar a su ex.

Por otro lado, Nany Duré reveló el dramático momento que vivió el actor antes de salir a escena: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio, hace ya dos días no volvieron a hablar”.