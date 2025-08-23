More Rial se burló de Gime Accardi y habló de su infidelidad a Nico Vázquez: “Es infumable”.

Morena Rial se muestra cada vez más directa y sin filtros en sus intervenciones en las redes sociales. En esta ocasión, volvió a apuntar contra Carmen Barbieri y, en medio de la polémica, también terminó involucrado Nico Vázquez, luego de que saliera a la luz la infidelidad de Gimena Accardi que reavivó viejos rumores en el mundo del espectáculo.

Los paisajes que disfrutan Gimena Accardi y Nico Vázquez en San Martín de Los Andes.

Qué dijo More Rial sobre la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez

En una ronda de preguntas a través de Instagram, una seguidora le escribió: “¿Qué onda con Carmen, esa vieja paspada? Te banco reina”. Fiel a su estilo frontal, Morena no dudó en contestar: “La verdad que ella es infumable, gorreada como Nico Vázquez”, haciendo alusión al escándalo que envuelve a la pareja de actores, quienes recientemente firmaron el divorcio.

More Rial sorprendió a sus seguidores con un mega escote

De inmediato, la hija de Jorge Rial redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la capocómica: “Pero bueno, como es una abuelita no hay que enojarse mucho. Lo que sí, por favor, que alguien le lleve los pañales, ¿o ella no cuenta que los lleva puestos todo el tiempo? Ahh, perdón. No tenía que contarlo”.

Hace algunos días, Carmen Barbieri decidió responderle desde su programa de televisión y, visiblemente molesta, lanzó fuertes palabras contra la hija de Jorge Rial: “Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”. Lo cierto es que este cruce no solo sube la tensión entre ambas, sino que incluso podría derivar en una denuncia en la Justicia.

El mensaje que More Rial le dedicó a Francesco, su hijo mayor

Morena Rial colgó una imagen de su primer hijo, Francesco (que ya tiene 6 años) y, en ella, escribió un sentido mensaje que generó todo tipo de reacciones. Puntualmente, la mediática redactó: “Feliz día mi Fran. El gran amor de mi vida. Te amo y extraño todos los días. Perdón”.

De acuerdo con lo transcendido en meses anteriores, las disculpas de More Rial harían referencia al hecho de que, por el momento, se encuentra muy lejos del menor. Pero, ¿por qué? Durante el 2024, la Cámara de Familia N°2 de Córdoba estableció que el niño debía vivir con su papá (Facundo Ambrosioni).

Facundo Ambrosioni, More Rial y Francesco (Foto: Instagram/ @facuambrosioniok)

Por lo estipulado previamente, Francesco reside actualmente en Córdoba, mientras que More Rial vive en Buenos Aires. Cuando se originó el traslado del menor, la hija de Jorge Rial informó mediante Instagram lo siguiente: “El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que él se vuelva a Buenos Aires conmigo, a lo que yo no me volví. Entonces, ahora el centro de vida de Fran quedó dentro de Córdoba porque va al jardín y hace sus actividades dentro de Córdoba.(...) Así que nadie perdió la tenencia”.

Igualmente, la disputa por el cambio de residencia de Francesco no se originó en el 2023, sino durante el 2024, cuando la expareja de More Rial impuso una cautelar para impedir que su madre cambiara la residencia del pequeño (de Córdoba a Buenos Aires). Como es de suponer, Facundo Ambrosioni ganó dicho proceso judicial y es por ello que Francesco reside hoy en Córdoba.