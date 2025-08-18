El desgarrador mensaje de Morena Rial para Francesco, su hijo mayor, que conmovió a todos: “Perdón”

Después de los incontables escándalos que ha protagonizado estas últimas 4 semanas, Morena Rial se hizo presente en las redes sociales con un llamativo y conmovedor mensaje. Más exactamente, la hija de Jorge Rial apareció en Instagram para dedicarle unas bonitas palabras a sus hijos por el Día del Niño.

Primeramente, More Rial compartió una fotografía de Amadeo (quien cuenta con aproximadamente 10 meses) y, al pie de esta, apuntó: “Feliz día, rey de mi vida. Te amo”. Cabe aclarar que, el menor en cuestión es fruto de su relación con el boxeador Matías Ogas.

El mensaje que More Rial le dedicó a Francesco, su hijo mayor

Morena Rial colgó una imagen de su primer hijo, Francesco (que ya tiene 6 años) y, en ella, escribió un sentido mensaje que generó todo tipo de reacciones. Puntualmente, la mediática redactó: “Feliz día mi Fran. El gran amor de mi vida. Te amo y extraño todos los días. Perdón”.

More Rial en el Día del Niño.

De acuerdo con lo transcendido en meses anteriores, las disculpas de More Rial harían referencia al hecho de que, por el momento, se encuentra muy lejos del menor. Pero, ¿por qué? Durante el 2024, la Cámara de Familia N°2 de Córdoba estableció que el niño debía vivir con su papá (Facundo Ambrosioni).

Facundo Ambrosioni, More Rial y Francesco (Foto: Instagram/ @facuambrosioniok)

Por lo estipulado previamente, Francesco reside actualmente en Córdoba, mientras que More Rial vive en Buenos Aires. Cuando se originó el traslado del menor, la hija de Jorge Rial informó mediante Instagram lo siguiente: “El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que él se vuelva a Buenos Aires conmigo, a lo que yo no me volví. Entonces, ahora el centro de vida de Fran quedó dentro de Córdoba porque va al jardín y hace sus actividades dentro de Córdoba.(...) Así que nadie perdió la tenencia”.

¡Cómo creció! Así está Francesco Benicio, el hijo de Morena Rial

Igualmente, la disputa por el cambio de residencia de Francesco no se originó en el 2023, sino durante el 2024, cuando la expareja de More Rial impuso una cautelar para impedir que su madre cambiara la residencia del pequeño (de Córdoba a Buenos Aires). Como es de suponer, Facundo Ambrosioni ganó dicho proceso judicial y es por ello que Francesco reside hoy en Córdoba.

Morena Rial aceptó la situación, tal como lo evidenció con el escrito que dejó en Instagram, pero aun así se muestra afectada durante las fechas especiales por la ausencia de su hijo mayor, quien, en su momento, llenó de alegría su día a día.