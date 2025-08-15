More Rial fue echada de un boliche tras pelearse a los botellazos con una chica

Morena Rial volvió a quedar en el centro de la polémica. Apenas un día después de declarar en la causa por un robo a una vivienda en Castelar, la hija de Jorge Rial protagonizó un violento episodio en un boliche de Liniers que terminó con intervención policial y su expulsión del lugar.

El incidente ocurrió en el local bailable Kapital y quedó registrado en varios videos que circularon en redes y en el programa LAM (América TV). Según relataron en el ciclo, todo comenzó cuando Morena se cruzó con una joven a la que habría acusado de intentar conquistar a su pareja. Con una botella en la mano, se acercó y le gritó: “¿Qué te pasa con mi guacho?”.

Morena Rial, nuevamente en el centro de la escena por un escándalo

La tensión subió rápidamente. Testigos aseguran que la mediática le arrojó agua en la cara a la otra mujer, quien respondió insultándola. En ese momento, Morena lanzó la botella y comenzaron los golpes. Entre piñas y empujones, la situación se descontroló hasta que personal de seguridad intervino para separar a las involucradas y desalojar a todos los implicados.

Cómo fue el incidente en un boliche que protagonizó Morena Rial

Fuera del boliche, la escena continuó. Morena —que, según los panelistas, estaba “en piernas”— permaneció alrededor de media hora junto a un grupo de amigos golpeando la reja de acceso, que había sido cerrada para evitar que volvieran a entrar. Para entonces, ya había amanecido.

El descargo de More Rial tras el incidente en el boliche

La policía llegó para controlar el disturbio y procedió a identificar a los presentes. Aunque los enfrentamientos físicos fueron protagonizados por sus acompañantes, los testigos aseguran que Morena fue quien inició la pelea con sus provocaciones.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de controversias en las que la mediática se ha visto envuelta en los últimos meses, dejando claro que su nombre sigue generando repercusión dentro y fuera de las pistas de baile.