Quién es Rodrigo, el nuevo novio de Morena Rial que conoció en un ritual umbanda

Morena Rial es una de las famosas más polémicas de los medios de comunicación que siempre es noticia por sus escándalos mediáticos o judiciales. La hija de Jorge Rial viene de pasar un año lleno de exposición tras quedar detenida más de una semana por ser coautora de un robo a una vivienda.

Hace unos días, la famosa volvió a ser noticia por sus declaraciones a un trabajo y los insólitos requisitos que puso. Además, de que la citaron a declarar por otros hechos delictivos de los que se la acusa o están relacionados con su nombre.

Se sabe que la hija de Jorge Rial practica la religión umbanda y fue bautizada por esta fe para formar parte del grupo. Desde que salió de la cárcel, la famosa se refugia en su religión y sus llamativos rituales.

Ahora, More blanqueó a su nueva relación con una foto frente al espejo. El hombre es cuestión, se llama Rodrigo y lleva un romance con la famosa hace un tiempo, pero recién ahora decidió blanquearlo.

“Te amo mucho”, escribió Morena en la foto junto al emoji de un corazón y una corona. No es la primera vez que se muestra con Rodrigo, pero esta vez declaró su amor por él.

Hace unos días, fue el productor Pepe Ochoa quien contó en LAM que la influencer y su pareja se conocieron en eventos religiosos relacionados con la práctica umbanda.

“Morena recibió un anillo de su novio Rodrigo. Está de novia hace ya casi un mes y medio”, expresó Ochoa en LAM sobre el romance de Morena Rial.

En medio de su nueva historia de amor, la hija de Jorge Rial hizo un fuerte descargo contra la familia del papá de su segundo hijo Amadeo. “Me tenés cansada con los reclamos, te pensás que voy a seguir aguantándote tus pelot... Las aguanté bastante tiempo y nunca te importó el bebé”, escribió con enojo Morena.

“No soy una madre que aleje a su hijo de su progenitor. Pero cuando no quieren saber nada más, queda claro que no hay que insistir”.

Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi bebé, pero es mejor tenerte lejos, sucio”, escribió Morena contra su expareja.

“Váyanse a lavar el cul... y dejen de molestar. Mi hijo tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida. Gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio”, agregó con bronca la hija de Jorge Rial.