Cómo será el futuro amoroso de Gimena Accardi tras serle infiel a Nico Vázquez, según el Horóscopo

La ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras 18 años juntos, da inicio a un período cargado de intensas energías cósmicas. Ambos son Géminis y, desde el 7 de julio de 2025, atraviesan el poderoso tránsito de Urano en su signo, que se mantendrá hasta 2032. Este tránsito, conocido como el “rayo que cae”, augura cambios emocionales profundos, movimientos inesperados, liberaciones y la posibilidad de nuevas conexiones amorosas para los geminianos.

Por su parte, Gimena, con Venus en Aries, es una amante apasionada, directa y valiente. Cuando siente atracción, no duda ni espera: se entrega por completo, dejando que la intensidad del amor la guíe.

La impactante predicción astrológica que anticipó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

En cambio, Nicolás tiene a Venus en Tauro, lo que lo convierte en un amante más pausado, sensual y atento a los detalles, priorizando la estabilidad y la seguridad en la relación. Estas diferencias en su forma de amar podrían haber generado tensiones y desencuentros entre la pareja.

Antes de hacer pública la separación, Gimena dedicó a Nicolás mensajes cargados de emoción en sus redes sociales: “Sos la persona más especial e increíble que conozco… sos el verdadero ‘QUÉ HOMBRE’… te amo”. Más adelante, agregó con un tono reflexivo y esperanzador: “Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida… tal vez sea un ‘hasta pronto’”.

Cómo será el futuro amoroso de Gimena Accardi, según el Horóscopo

Con Urano activando su energía mental y comunicativa, Gimena podría atravesar cambios inesperados en el amor. Se avecinan años de romances intensos, relaciones transformadoras y conexiones que cuestionan sus estructuras internas. Las relaciones cómodas y previsibles ya no le resultarán suficientes.

El contraste entre su Venus impulsiva en Aries y la estabilidad taurina que compartió con Nico abre un camino donde ahora buscará autenticidad por encima de seguridad. Esta energía puede llevarla a comenzar algo nuevo rápidamente… pero también a cambiar de rumbo con la misma rapidez.

Gimena Accardi. (Foto: captura de pantalla)

Los próximos años podrían traerle parejas que desafíen su forma de ver el mundo, proyectos emocionales que estallen desde el inicio y, quizás, amores pasajeros pero reveladores. No obstante, su Luna en Virgo sugiere que, en medio del caos, intentará mantener una brújula interna de orden y sentido emocional.

El horóscopo aconseja no apresurarse: será fundamental equilibrar el fuego de Venus con la lógica de su Luna para evitar decisiones impulsivas de las que luego pueda arrepentirse. Además, podría existir la posibilidad de reconectar con Nico en algún momento, si ambos deciden sanar desde otro lugar, ya que ella misma dejó la puerta abierta: “Tal vez sea un ‘hasta pronto’”.