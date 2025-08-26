Salió a la luz la tremenda confesión de Gime Accardi sobre su obra con Andrés Gil: “este proyecto trae el divorcio”.

Tras la inesperada y sorprendente confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez, comenzó a circular un video que se viralizó en redes, en el que la actriz parecía anticipar lo que hoy se conoce como un divorcio anunciado.

La historia se remonta a marzo de este año, cuando Accardi fue invitada a Bondi, el programa de streaming conducido por Ángel De Brito. En esa oportunidad, la actriz habló de sus proyectos laborales, en los que ella era la protagonista sobre los escenarios y su marido estaba a cargo de la producción. Sin embargo, lanzó una frase que en aquel momento pasó como un chascarrillo, pero que, seis meses después, cobra un nuevo significado.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez proyectaban ante el público la imagen de una pareja estable. Siempre mostraban sonrisas y complicidad en sus miradas, y nadie anticipó el abrupto final de su relación. Sin embargo, al examinar material de archivo con detalle, comenzó a viralizarse un video en el que la actriz admite ciertos conflictos en su vínculo, aunque aclaró que eran muy puntuales.

Al ser consultada sobre su convivencia con el productor e intérprete de Rocky, Gimena recordó: “Estoy pensando alguna última discusión. Hace ahora hace mucho que no discutimos. Es verdad que discutimos poco”, explicó con total naturalidad.

no de los aspectos que Accardi quiso resaltar fue desmitificar la idea de que su relación era perfecta. “Donde más nos hemos peleado, entre comillas, es laburando. De hecho, yo acá en este proyecto, que él lo dirige 100%...”, agregó.

En ese contexto, explicó que la pasión que los caracteriza los ubica en un escenario donde se conocen a la perfección. “Laburábamos juntos, imagínate, hace mil años. Nos conocimos trabajando juntos hace veintipico de años. Ya tenemos ese modus operandi muy afilado y nos llevamos bien”, comentó la actriz. Fue justamente en ese momento cuando mencionó por primera vez la palabra divorcio, provocando risas entre quienes la escuchaban.

“Pero si bien he trabajado muchas veces con él como actor y yo como actriz o él codirigiendo en las otras obras, acá era el primer proyecto donde él dirigía 100% y dije: ´nos vamos a matar, nos matamos. Este proyecto trae el divorcio´“, sentenció Gimena Accardi, sin imaginar que, medio año después, se convertiría en protagonista de los portales de noticias, no por su trabajo en sí, sino por su desliz con el “chico random”, mientras seguía casada y conviviendo con Nicolás Vázquez.