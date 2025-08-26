¿Volvieron? El llamativo gesto de Nico Vázquez con Gime Accardi en medio del escándalo por infidelidad

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación tras 18 años juntos. La pareja era de las más queridas del entretenimiento argentino, y la noticio generó gran impacto. Luego, la actriz confesó su infidelidad al actor y desató un escándalo, ya que señalaron a varias personas como los posibles terceros entre ellos.

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja,soy la responsable de haberse mandado una cagada.Mátenme, línchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, expresó la actriz en Olga cuando contó su verdad.

Asimismo, Nico Vázquez salió a apoyar a su ex."Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos, la verdad es esa, lo que dijo ella. (..). Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Luego, la expareja firmó el divorcio en pocos días, y cada uno sigue su camino por su lado. No obstante, siguen en contacto, Nico Vázquez tuvo un inesperado gesto con su ex que llamó la atención.

El gesto de Nico Vázquez con Gime Accardi que dio qué hablar

Si bien el actor siempre dejó en claro que terminaron en buenos términos y que hablan de vez en cuando. Gimena Accardi reapareció en redes sociales y escribió una emotiva publicación sobre el fin de semana que vivió repleto de emociones.

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí”, expresó la actriz en una historia tras la revolucionaria semana que vivió.

“Gracias bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia”, agregó la actriz en la misma publicación, destacando el lugar en donde estuvo de gira el fin de semana junto a Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia en la relación.

Por su parte, Nico Vázquez demostró que sigue en redes a su ex y está al tanto de lo que pasa con su vida. El actor y productor reaccionó a la publicación con un comentario de dos emojis: uno de un corazón blanco y otro del símbolo del infinito.