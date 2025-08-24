Cande Vetrano reapareció y dejó un emotivo mensaje en medio de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sorprendió a todos, ya que eran una de las parejas más populares de los medios de comunicación. El matrimonio puso fin a su relación tras 18 años juntos, pero esta semana se conoció la infidelidad de la actriz al actor, lo que desató un escándalo que sumó protagonistas.

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, expresó Gimena Accardi en su descargo cuando confesó la infidelidad.

Analizaron la gestualidad de Gimena Accardi tras reconocer que fue infiel

“Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“, agregó la famosa sobre su exmarido.

Luego de la confesión, comenzaron las especulaciones sobre quién podría ser el tercero en discordia en el matrimonio, ya que Ángel de Brito aseguró que era un hombre del medio, casado y con hijos. Lo que después desmintió la famosa. A pesar de todo, el rumor más fuerte es el que señala a Andrés Gil como el amante de la actriz, con quien comparte la obra En otras Palabras.

El actor estuvo en el centro del escándalo y también su pareja Cande Vetrano, con quien tiene a su bebé de menos de un año. Ni bine comenzaron los rumores, el público no dudó en mandarle mensajes de apoyo a la actriz.

Cande mantuvo perfil bajo toda la semana y no habló del escándalo que involucra a su pareja. No obstante, este fin de semana reapareció y dejó un emotivo mensaje en redes sociales en medio de los rumores.

La actriz reapareció para compartir un video y saludar a Cris Morena por su cumpleaños. Por este motivo, Cande subió el clip de Telefe, en donde muestran a la productora y su progreso de vida en el que logró transformar el dolor por la pérdida en aprendizaje y resiliencia.

“Feliz cumple, Cris. Te quiero”, escribió Cande Vetrano junto al video. La actriz y la productora tiene una relación de muchos años, ya que fue con Cris Morena, en donde dio sus primeros pasos en la actuación y se formó como actriz.

Hasta el momento, es el único mensaje que dejó Cande Vetrano en medio de la polémica que involucra a su pareja con Gimena Accardi.