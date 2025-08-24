Salió a la luz el tenso momento entre Gimena Accardi y Andrés Gil en la gira con su obra: “A él se lo veía...”

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron hace un mes tras 18 años juntos. La pareja que fue de las más queridas del entretenimiento sorprendió a todos con el fin de su relación. A esto se suma, que la actriz confesó su infidelidad al actor, lo que trajo nuevos protagonistas a la historia, uno de ellos es Andrés Gil.

Fue Ángel de Brito quien reveló la infidelidad de Gimena a Nico Vázquez. Luego, la actriz confesó en Olga: “Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Mátenme, línchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

“Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“, comentó en su descargo Gimena.

Gimena Accardi y Andrés Gil

El dato revelador es que Ángel de Brito aseguró que el tercero en discordia era famoso, casado y con hijos, por lo que las especulaciones indicaron a Andrés Gil como el protagonista.

El actor es el compañero de Gimena en la obra En otras Palabras, y es la pareja de Cande Vetrano, con quien tiene un bebé de menos de un año.

La palabra de Andrés Gil tras los rumores de romance con Gimena Accardi

“Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes,se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, explicó Andrés Gil en su cuenta.

La actitud de Gimena Accardi y Andrés Gil en la gira de su obra tras la polémica

Sin embargo, los actores viajaron este fin de semana a Bahía Blanca para presentar la obra de teatro que protagonizan. Se supo que ambos pidieron no hablar con la prensa y si bien en el escenario dejaron todo, se filtró un video de la actitud de Andrés a la salida del teatro.

Según la cuenta Lomáspopucom, la actriz se mostró cercana a los fanáticos y saludando. Mientras que el actor se fue por el lado contrario a su compañera y más distante de todo.

“Se los veía bastante distanciados”, escribió un seguidor que le envió la foto a la cuenta. “A él se lo ve descuidado y apagado”, agregaron sobre la actitud de Andrés Gil en medio del conflicto.