Se filtró el fuerte reclamo que Rodrigo De Paul le habría hecho a Tini Stoessel tras sus polémicos dichos

Hace unos días que Tini Stoessel sorprendió con sus polémicas declaraciones sobre su relación con Rodrigo De Paul y las consecuencias que trajo con su expareja la modelo Camila Homs, ya que en ese entonces la cantante fue señalada como la tercera en discordia.

Tini opinó sin filtros sobre los comentarios que le decían y dejó en claro que ella no tenía nada que ver. A pesar de que la cantante y el futbolista se separaron en agosto de 2023, después de más de un año de noviazgo.

Sin embargo, siempre está el rumor de una posible reconciliación entre la cantante y el futbolista, aunque ellos no aclararon ni se mostraron en público.

La furiosa reacción de Rodrigo De Paul a las declaraciones de Tini Stoessel

Luego de las fuertes repercusiones que generó las declaraciones de la cantante y la furiosa reacción de la familia Homs. Fue Rodrigo De Paul, quien decidió romper el silencio, según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El periodista contó que el futbolista estaba molesto por los comentarios de la cantante y le llamó para pedirle explicaciones. “A mí me contaron que los dichos de La Triple T no cayeron bien ni en su familia ni sobre todo a Rodrigo De Paul, que me contaban que inmediatamente se comunicó con Tini después de lo que dijo”, expresó Etchegoyen.

“Lo que me cuentan a mi es que Rodrigo lo habría sentido innecesario lo que dijo la cantante después de tanto tiempo. El reclamo fue algo así como ‘si no hablaste antes, ¿por qué ahora?’”, agregó el periodista.

“Yo entiendo el malestar que puede haber sentido Rodrigo porque él es el que queda expuesto. Tiene que ver con lo que te dije hace unos días: quizás fue injusto desde alguna parte diciendo que ella se había cargado una familia cuando el que estaba en pareja era él. Igual Tini tampoco es inocente en esto”, señaló Juan.

El comentario de Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul y Camila Homs que trajo fuertes repercusiones Foto: vía país collage

Luego, concluyó: “Con respecto a la familia de Tini respetaron obviamente su decisión de hablar, aunque me decían que ellos sentirían que no le suma hablar de esas cosas, pero ya es grande para decir lo que quiera cuando quiera”.

El filoso comentario de Tini Stoessel al hablar de Rodrigo De Paul y Camila Homs

La cantante estuvo de invitada en el programa de streaming Rumis junto a Emilia y fue allí que habló sin filtros sobre el futbolista y la modelo.

“Chicos, desde que el mundo es mundo, las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, expresó Tini.

“Aparte ahora me van a tildar de... Yo no me cargué ninguna familia, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui”, lanzó picante la cantante.