La durísima respuesta del papá de Camila Homs a Tini Stoessel: “Nos hizo un favor”

Tini Stoessel se convirtió en el centro de la polémica el pasado miércoles tras su participación en el programa de streaming Rumis, al afirmar que no se había “cargado a ninguna familia” en referencia al inicio de su relación con Rodrigo de Paul, expareja de Camila Homs.

Las declaraciones de la cantante generaron varias reacciones y, en particular, cerca del entorno de Cami Homs. El conductor de “Socios del espectáculo” (eltrece), Adrián Pallares, contactó al padre de la modelo para obtener su opinión al respecto. Horacio Homs respondió de manera contundente: “Sí, es verdad lo que dijo esta señorita, que no se cargó a la familia Homs... Solo tengo que decirte que a la familia Homs no se la carga ni ella, ni nadie, simplemente nos hizo un favor” .

La opinión de la madre de Camila Homs a los dichos de Tini

La madre de Cami Homs, Liliana Fontán, también expresó su opinión sobre los comentarios de Tini Stoessel. Ante la pregunta de un cronista, Fontán respondió: “Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquilo pensando eso”.

Muy irónica, Liliana cerró el tema con la siguiente frase : “Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada”.

Tini Stoessel y su versión de los hechos

Tini Stoessel, visiblemente indignada, había defendido su posición durante su participación en Rumis: “Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”. La cantante expresó su cansancio ante los rumores y aseguró que no podía opinar tranquila sin ser juzgada injustamente.

Tini Stoessel habló sobre su relación con Rodrigo de Paul y aseguró que no se cargó una familia, haciendo referencia a Camila Homs. Foto: Instagram

Las declaraciones de Tini Stoessel han desatado un intenso debate en los medios y en las redes sociales, dejando en evidencia las tensiones en torno a su relación con Rodrigo de Paul y la percepción pública sobre su papel en la separación anterior del futbolista.