¿Se copió de Furia de Gran Hermano 2024? Marcelo Tinelli sorprendió con su nuevo look

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más queridos y con mayor trayectoria de la televisión argentina. Hace más de dos décadas que conduce el programa “Bailando por un sueño” en diferentes formatos y versiones. A lo largo de los años tanto él como su familia logró alcanzar popularidad y cariño en las redes sociales.

Marcelo está muy presente en el mundo virtual y desde allí lleva una interacción fluida con sus seguidores, comparte su rutina, viajes y los momentos que pasa con sus cinco hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo.

El famoso conductor ha demostrado que es una persona versátil y se puede adaptar a los diferentes formatos y nuevas tecnologías. Es por eso que no duda en publicar videos y fotos modernas o subirse a alguna tendencia del momento.

Marcelo Tinelli apareció con un nuevo look y su parecido con Furia causó furor

Hace un tiempo que Marcelo Tinelli decidió cambiar su color de pelo e ir probando nuevos colores dependiendo de la moda. Primero se arriesgó por el plateado, ahora mostró su nuevo look completamente diferente.

Marcelo se cortó el pelo más bajo y le agregó un color más llamativo a su look. El nuevo color elegido por el conductor es un fucsia, lo que le da un aire más juvenil y canchero. “Nuevo look para ir a ver junto a Luciano El Tirri, a un querido amigo a Miami”, comentó el conductor.

Marcelo Tinelli se tiñó de fucsia y se volvió viral Foto: instagram/marcelotinelli

Por lo que se sabe Marcelo va rumbo a Estados Unidos a ver la Copa América junto a su hijo Lolo y su primo El Tirri. Lo que más llamó la atención es que es un look similar al que lleva Furia, la participante más polémica de Gran Hermano, quien también se tiñe de ese color.

Marcelo Tinelli se tiñó de fucsia y se volvió viral Foto: instagram/marcelotinell

Además, no pasó desapercibido por sus seguidores, ya que no dudaron en comentarle su nuevo look, muchas voces en contra y a favor del nuevo estilo del conductor.