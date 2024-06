Se conocieron las razones detrás de la separación entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel y Joaquín Furriel fue uno de los vínculos más impactantes en la industria del entretenimiento. Tras revelarse su relación en LAM, la pareja estuvo marcada por viajes de lujo, vacaciones y sumo amor.

Guillermina Valdes y Joaquín Furriel, enamorados. (Instagram)

“Mandé a hacer guardia, pero no conseguí imagen, se ve que hoy no se vieron. Ella es Guillermina Valdés y él es Joaquín Furriel, está solo y tiene una hija con Paola Krum”, reveló Yanina Latorre en agosto de 2023, cuando surgieron los rumores de relación entre la pareja.

Ahora bien, tras blanquear su relación, los actores decidieron tomar caminos separados. La noticia fue presentada por Ángel de Brito y confirmada por Fernanda Iglesias, quien reveló los motivos detrás de la decisión.

Por qué se separaron Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

De acuerdo con la angelita, Valdés le aseveró que estaría separada del actor desde hacía 20 días. Asimismo, recalcó que no hubo terceros en discordia detrás de la decisión.

“Hace 20 días están separados. Hablé por teléfono con Guillermina. Me aclaró lo que había pasado, me dijo que tuvieron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia ni por la distancia, porque él está trabajando en España”, relató la periodista.

Guillermina Valdés determinó que si bien se estaban conociendo, su vínculo como pareja no funcionó. “Me dijo que se estaban conociendo, que estaba todo bien, y me dijo así: ‘Aprovechamos todos los momentitos que podíamos estar juntos, pero no funcionó como pareja. Lo re quiero, voy a hablar siempre bien de él”, habría destacado la empresaria sobre su relación con Furriel.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés se mostraron juntos por primera vez en un importante evento en Suiza Foto: Instagram

Finalmente, la pareja habría quedado en buenos términos. En este sentido, Guillermina determinó que siempre hablará bien de su expareja por su personalidad.

“Fue todo en armonía. A cualquiera que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario’”, cerró la periodista de LAM sobre los dichos de la actriz.

Cómo se conocieron Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

La expareja se conoció en uno de los espectáculos musicales más importantes en el país: El Lollapalooza. Tras coincidir en el lugar, comenzaron a charlar.

“Charlamos un ratito, después yo me tenía que ir a filmar fuera de Argentina y cuando volví nos conocimos. Hace ya cinco meses (...) A sus hijos ya los conocía, de cruzarlos también en el Lollapalooza. Nuestros hijos son muy importantes para nosotros, y ya los conocemos a los grandes”, reveló el actor.