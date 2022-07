Cuando todo eran supuestos, trascendidos y pocas pistas daban cuenta del romance de la China Suárez y Rusherking apareció la prueba definitiva: un video capturada durante la fiesta posterior a los Martín Fierro que mostraba a la actriz y al joven músico bailando muy pegados y coqueteando.

Fue justo después de la viralización de aquellas imágenes que el artista urbano ya no pudo evitar las especulaciones y ante la pregunta de su vínculo con la ex “Casi Ángeles” se limitó a decir: “Prefiero mantener oculta mi vida privada, soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial!”.

Rusherking Foto: web

Su tan particular expresión resonó por todos lados y muchos se hicieron eco de su definición. Pero recién ahora, Rusherking salió a aclarar qué quiso decir. Como invitado en el ciclo de entrevistas “Caja Negra”, el joven de 22 años explicó el origen de la frase: “Esa frase no sé en que momento apareció en nuestras vidas. La decimos todos nosotros, los del espacio. Se hizo viral ahora por lo que dije pero es como cuando la rompés con algo, cuando no podés creer que te pase algo. Nació así”.

“Cuando me entrevistó ese chabón dije ‘me fui mundial’ porque la realidad es que conocí a una persona y una mujer increíble, era algo que no pensaba que me iba a pasar. Y se interpretó de varias formas, se fue para cualquier lado menos para el significado que yo quería”, advirtió.

China Suárez y Rusherking, de vacaciones en Méjico (Instagram Rusherking)

Y cerró: “Es que yo fui sincero en la nota. No podía creer que me estuviera pasando eso, que una mujer así me diera bola a mí y ‘me fui mundial’”.

El tierno ida y vuelta de la China Suárez y Rusherking

La pareja disfrutó de sus primeras vacaciones juntos en México. A través de sus redes sociales compartieron varias postales de sus divertidas aventuras y salidas que incluyó hasta un paseo en yate.

Pero cuando el intérprete de “Después de ti” dubió una imagen con un chaleco salvavidas, cuando la actriz demostró todo su amor. “El chaleco porque no sé nadar”, contó Rusher, y su novia le respondió: “Tranquilo, yo te rescato”.