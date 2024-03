Rosina insultó fuertemente a Virginia de Gran Hermano 2024: ¿se le cayó la careta?

Rosina es uruguaya y tiene 27 años, Virginia es oriunda de La Plata y tiene 55 años, ambas son dos de las participantes que permanecen en la casa de Gran Hermano 2024. Son muy distintas de personalidad y no son unidas dentro de la competencia, pero tenían una buena relación.

Luego de la gala de nominación, Virginia se enojó con Rosina porque estaba gritando durante la madrugada y no la dejaba dormir. A raíz de ello comienza un ida y vuelta extraño entre ellas.

Al día siguiente, Rosina le consultó a Virginia: “¿Te enojaste ayer? Porque nos cagaste a pedos”, y Virginia respondió: “Y sí, una vez que me enojo en dos meses y una semana”. Luego, la uruguaya le explicó que no lo hicieron adrede, que solo estaban cantando, y que a penas ella los retó, ellos se callaron. “Estaban a los gritos. Está bien, nena”, recalcó Virginia. Teniendo en cuenta que eran las 5 de la mañana.

Luego, en una charla con sus compañeros, Virginia explicó la situación: “Me calenté por los gritos de cancha. La única que gritaba como si estuviese en una cancha de fútbol era Rosina. Es la primera vez que me quejé”.

Más tarde, agregó: “A mí, a Mauro y a Emma nos torturan con el tema de los ronquidos. Son algo que no podemos evitar, que no nos gustan y nos avergüenza, y ellos nos vuelven loco”, y señaló: “Algo que la gente puede evitar es gritar. No quiero escuchar una queja de un ronquido”.

El insulto de Rosina a Virginia de Gran Hermano 2024

Durante el mismo día, se viralizó un video de Rosina y Virginia de Gran Hermano 2024, en el que se cruzaron en el pasillo, Virginia la saludó y Rosina continuó caminando y dijo en voz baja: “Ándate a cag**, gorda atrevida”. Sin dudas, un comentario que generó repudio en las redes sociales.