Rosina de Gran Hermano 2024 rompió en llanto: ¿quiere abandonar la casa?

Rosina Beltrán es una de las 16 participantes que se encuentra en la casa de Gran Hermano 2024, es uruguaya y tiene 27 años. Así como ganó mucho público a su favor, también es una de las jugadoras que más hater recibe en las redes sociales, debido a su personalidad y su carisma.

Rosina es una de las jugadoras que mejor se lleva con la mayoría de sus compañeros, pero generó un vínculo más cercano con Zoe, Nicolás y Federico “Manzana”. De todas maneras, después de tres meses dentro de la casa más famosa, ella no aguanta el aislamiento.

Rosina y Zoe de Gran Hermano 2024 son muy unidas dentro de la casa. Foto: Telefé

Rosina rompió en llanto tras contarle a Nicolás cómo se siente y explicó: “Necesito un abrazo, esa contención de mi madre que acá no la tengo”, y su compañero trato de calmarla y explicarle que no falta mucho para que termine la competencia.

Rosina de Gran Hermano 2024 rompió en llanto. Foto: Telefé

Igualmente, Rosina aclaró: “Si yo tuviera la contención de mi mamá, me quedaría meses porque amo estar acá, es lo mejor que me pasó en la vida y una de las mejores experiencias”, y agregó: “Todos los días no me pasa esto, yo siempre estoy feliz acá adentro, pero no se puede estar siempre bien”. Cerró el tema explicando que después de tantas cosas que vivió, ella se siente en el mejor momento de su vida: “Se me dio lo que tanto soñé”.

Por otro lado, muchos compañeros contaron que Rosina está sensible porque se encuentra nominada y tiene miedo de abandonar la casa, a pesar de extrañar a su mamá, ella no se quiere ir.

Furia y Catalina provocaron el llanto en Paloma de Gran Hermano 2024

Paloma es la participante fulminada en esta semana de Gran Hermano 2024 y contó entre lágrimas que vio que Furia y Catalina estaban diciendo a cámaras: “Paloma al 9009″. “Siendo nueva en esto me dolió”, explicó la nueva participante.