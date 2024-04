Ronnie Arias destrozó Flor de la V y contó detalles de su pelea: “No te debemos nada”

Ronnie Arias cargó contra Flor de la V y se sumó a las acusaciones que ya había hecho Ángel De Brito sobre la conductora de Intrusos. Ambos tildaron a la ex vedette de hipócrita por sus actitudes para con el colectivo LGBTIQ+, del que los tres forman parte.

La semana pasada la conductora entrevistó en su programa de América TV a Jorgelina Abelardo, la mejor amiga de la vedette trans Cris Miró, reconocida por su trabajo durante los años 90 y por haber sido la pionera. El motivo de la entrevista fue el inminente estreno de una serie sobre su vida.

Ángel De Brito sobre Flor de la V. Foto: twitter

Mientras transcurría la nota, Ángel de Brito escribió en su cuenta de X: “La hipocresía televisada. La que discriminó y pisó cabezas de sus compañeras trans. El programa que atacó a esa comunidad constantemente. ¿No tienen memoria?”.

Ángel De Brito atacó con fuerza a Flor de la V: “¿No tiene memoria? Foto: Via Pais

Además, el conductor recordó un video en el que Flor de la V destruyó a su colega Lizy Tagliani, por lo que Lizy se defendió: “Yo soy una travesti que está encantada de ser travesti, amo ser travesti. No me puede ni acusar ni decir lo que tengo que hacer porque eso no está bueno. Yo quisiera saber qué hizo ella por el colectivo trans, pero ahora no me acuerdo”.

Qué dijo Ronnie Arias sobre Flor de la V

Al aire de Pop Radio (FM 101.5), Ronnie Arias comentó las polémicas y se sumó a las declaraciones en contra de la conductora de Intrusos: “Flor, yo sé que sos divina, sos graciosa... pero sos una conchuda, mamita”.

Y agregó: “Yo ya sé, a mí me la hiciste también. O sea, no es que quiero ser malo con vos pero hablamos. Nos conocimos en lo de Pablo, hablamos del tema, yo te dije cuál era el tema, y vos terminaste bautizando en la Iglesia a tus hijos. Y, cuando te pregunté por qué, vos una mujer trans, dijiste que era culpa de Jorge Ibáñez”. Por último, Ronnie cerró: “Entonces, memoria mamita. Todos los que estamos hoy acá con un micrófono de la colectividad, del colectivo LGBTIQ+, no te debemos nada”.