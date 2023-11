Quién es y a qué se dedica Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann.

Sin dudas, este año el nombre de Nicole Neumann ha estado en todos lados. La modelo no solo se prepara para su casamiento - el cual parece ser uno de los más importantes del año - sino que ha atravesado varias polémicas, especialmente por la situación con su hija Indiana Cubero.

La joven, que cumplió 15 años hace poco y que generó una ola de curiosidad sobre si invitaría a su madre, está viviendo hace casi un año en la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Nicole Neumann y Manu Urcera en Milán Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial

Sin embargo, más allá de todo este caos y de las complicaciones que ha pasado, Nicole encontró en Manu Urcera un gran compañero. Por esta razón, la pareja se comprometió a principio de año y planean pasar por el altar antes de que se termine el 2023: lo harán en dos fechas importantes, la primera será el próximo miércoles 8 de noviembre, donde se casarán por civil, y la segunda llegará justo un mes después, el 8 de diciembre. Pero, quién es Manu Urcera, a qué se dedica y cómo hizo para robarle el corazón a la modelo.

Nicole Neumann y Manu Urcera en la noche en que se comprometieron. (Instagram Nicole Neumann)

Quién es Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann

José Manuel Urcera, nacido el 9 de julio de 1991 en San Antonio Oeste, cuenta con 32 años de edad y proviene de una familia prominentemente establecida en Neuquén. Desde su juventud, Urcera estuvo influenciado por su padre, Claudio Urcera, quien es el director de una empresa de servicios petroleros que colabora con las principales compañías operadoras del sector.

Nicole Neumann y Manu Urcera pasarán por el altar dos veces. Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

Su pasión por las motocicletas se manifestó desde temprana edad, y a lo largo de su vida, logró cumplir su sueño de convertirse en un campeón de motociclismo en múltiples ocasiones. Sin embargo, a medida que avanzaba en su carrera, Urcera se inclinó hacia los automóviles.

En 2011, dio el salto al automovilismo compitiendo en categorías zonales de Neuquén. Sin embargo, su gran avance en su carrera se produjo en 2012, cuando debutó en el TC Mouras y tuvo la oportunidad de competir en la Clase 3 del Turismo Nacional. En 2021, alcanzó uno de sus mayores logros al triunfar en la segunda fecha del Turismo Carretera (TC) en el autódromo de Buenos Aires.

Cómo comenzó la historia de amor de Nicole Neumann y Manu Urcera

Su historia de amor comenzó en marzo de 2021, cuando un amigo en común los presentó. Desde el primer momento, ambos admitieron sentir una conexión instantánea. A pesar de que al principio hubo ciertas dudas por la diferencia de edad, ya que Nicole tiene 43 años y Urcera 32, pero esta cuestión no afectó su relación.

Manu Urcera y Nicole Neumann se conocieron y sintieron un flechazo de inmediato.

Durante el tiempo que han compartido juntos, han realizado viajes tanto por motivos laborales como por placer, incluyendo a las hijas de Nicole. “Ella no sabía quién era yo, pero me dio una oportunidad y aquí estamos”, contó el piloto.

Cómo es la relación de Manu Urcera con las hijas de Nicole Neumann

Sobre este tema, el mismo Manu había asegurado: “Tengo una linda relación con las chicas, ellas son supercariñosas conmigo. Una relación siempre es de a dos, o de a más, y cuando hay buena química es muy lindo. Las quiero un montón”.

Sin embargo, las especulaciones sobre si la relación entre el piloto y la modelo sería uno de los detonantes que llevó a que Indiana se fuera de casa también se hizo presente.

Nicole Neumann y Manu Urcera con las hijas de la modelo y Fabián Cubero.

Lo llamativo de esto es que Indiana había escrito una carta sobre el piloto en 2021, donde aseguraba que era su “persona” de ese año. La joven también hizo un viaje con Urcera a Entre Ríos y hasta posaba en fotos con él antes de que decidiera vivir con Fabián Cubero.

¿Nicole Neumann y Manu Urcera quieren un bebé?

Nicole Neumann es madre de tres adolescentes, Indiana, Allegra y Sienna. Por su parte, Manu todavía no ha tenido hijos, pero parece ser que sí sueña con ser papá en el futuro.

Manu Urcera y Nicole Neumann tendrá el civil este miércoles 8 de noviembre.

Hace un tiempo, el piloto aseguró: “En algún momento me gustaría tener un hijo. No sé en qué momento, hoy no es el pensamiento ese, pero se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad seguro”. Nicole también había hablado sobre la posibilidad de volver a ser mamá.