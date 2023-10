Nicole Neumann habló sobre su relación con Indiana Cubero y fue contundente

Nicole Neumann y su hija Indiana, fruto de su relación con su ex pareja Fabián Cubero, se distanciaron cuando la adolescente decidió irse a vivir a la casa de su papá. A partir de ese momento el vínculo se volvió difícil y cortaron relación.

Nicole Neumann habló sobre su relación con Indiana Cubero

La modelo e Indiana no volvieron a mostrarse juntas en redes sociales, Neumann siempre comparte fotografías en su Instagram de actividades, momentos o vacaciones que comparte con el resto de sus hijas, Allegra y Sienna, pero sin estar la hija mayor presente.

En cambio, a Indiana se la puede ver en fotografías junto a su papá Fabián Cubero y junto a la pareja de él, Mica Viciconte. Indiana pasó las fiestas, Navidad y año nuevo con la familia de su padre, con el que se ve tiene un vínculo de cercanía y relación más fuerte.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial

La hija mayor de Neumann decidió no compartir momentos con su madre; no se sabe con exactitud el motivo del conflicto. Nicole en varias entrevistas había contado como fue su crianza cuando era niña, en ese momento la modelo expresó: “El diálogo no existe. La expresión de cariño no existe. La contención no existe” y que ella trata de cambiar día a día para no repetir la misma situación con sus hijas.

Nicole Neumann deslumbra en la tapa de una importante revista

La modelo marca tendencia, símbolo de elegancia y sensualidad, es buscada por las revistas más importantes para ser la protagonista de sus tapas.

Nicole Neumann deslumbra en la tapa de una importante revista Foto: instagram

Nicole Neumann brindó una entrevista a la revista Caras y encandiló a todos con un vestido amarillo, al cuerpo, muy ajustado, marcando su figura; de tela bordada y escote pronunciado, en donde declara que la libertad la inspira.