El fuerte mensaje que dejó Nicole Neumann tras enterarse de que Indiana no la habría invitado a su fiesta de 15

La situación entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero es un tema que siempre está en boca de todos. Si bien las protagonistas del “conflicto” familiar no dieron declaraciones, hay gran especulación por parte de los medios de comunicación.

Se conoció la noticia de la que hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero va a realizar su fiesta de 15 años. Por lo que está organizando el evento junto a su papá y la ayuda de Mica Vicionte, ya que la adolescente vive en el hogar de Cubero y la influencer.

Nicole Neumann habría reaccionado tras supuestamente no ser invitada a los 15 de su hija. Foto: Instagram

Otro de los detalles que se conocieron sobre la decisión de festejar sus 15 años es que no va a hacer un evento multitudinario como le habría propuesto en su momento su mamá, sino que prefiere realizar una fiesta más familiar y sencilla.

Nicole Neumann y sus hijas Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

Un cercano al entorno de Indiana, reveló a la Revista Pronto: “Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15″.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la decisión de Indiana

Al conocerse la noticia de que Nicole Neumann no está en la lista de la fiesta de 15 de Indiana, la modelo dejó un mensaje encubierto en sus redes sociales.

“You either quit or keep going, they both hurt” dice la frase que dejó en sus historias de Instagram. La cual significa en español: “O renuncias o seguís. Las dos opciones duelen”.

El mensaje de Nicole Neumann para su hija Indiana Foto: gentileza

El 18 de octubre, Indiana Cubero va a cumplir 15 años por lo que dentro de su entorno ya comenzaron con los preparativos para el festejo, a pesar de que la hija de la modelo prefiere algo más íntimo con su familia y amigos.