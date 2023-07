Nicole Neumann estaría muy preocupada por el accionar de Mica Viciconte frente a Indiana

Nicole Neumann tiene 42 años y es una de las modelos más importantes de Argentina, teniendo en cuenta su trayectoria de más de 30 años en el mundo del espectáculo. Primero, desplegó su talento en el modelaje, y más tarde, mostró sus dotes como actriz, bailarina, conductora y también, fuera de la farándula, como empresaria.

Lo cierto es que en las últimas semanas, Nicole no está pasando por un buen momento familiar, debido al posible distanciamiento con su hija mayor, Indiana, y a la denuncia que la niña podría haber hecho frente a su mamá. En el medio de todo esto, está la mala relación que tiene con Mica Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero, el padre de sus hijas.

Nicole Neumann y su look bien atrevido Foto: Instagram

Y en los últimos días trascendió la posible preocupación de Nicole con al accionar de Mica frente a Indiana. Por ejemplo, el fin de semana, Micaela protagonizó un momento muy extraño en Salta, cuando un turista la acusó de querer colarse en la fila para un teleférico en dicha provincia, y a la modelo no le gustó que su hija este presente en ese momento.

Además, la periodista, Marcela Tauro, hizo hincapié en Intrusos que estos eventos no la dejan bien parada a Mica y cambian la opinión de ella frente al conflicto de Nicole e Indiana, y explicó: “Estos episodios no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos”.

Mica Viciconte, Fabián Cubero, Indiana y Luca en Salta Foto: Instagram

Por otro lado, la periodista, Karina Lavícoli se sumó al debate y habló de los posteos de Mica junto a Indiana como una provocación, y dijo: “Mica tiene carácter muy fuerte, bueno, todos en esta historia y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos y el padre queda a un costado”.

Tauro respondió con una fuerte opinión y aclaró: “¿Pero quién sube la historia? Ella. Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también, yo me pongo en el lugar de Nicole, y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado”.

Mica Viciconte, Fabián Cubero, Indiana y Luca en Salta Foto: Instagram

Otro mal accionar para Nicole Neumann

Además de las muchas fotos e historias que Mica Viciconte compartió con Indiana en sus vacaciones en Salta, hubo una historia que podría haber causado malestar a Nicole Neumann. Mica publicó una foto en la que personas le estaban pidiendo fotos a Indiana, ya que la habían reconocido y escribió: “siendo famosa”.