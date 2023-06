Esta sería la estrategia de Nicole Neumann frente a la denuncia de su hija Indiana Cubero

Nicole Neumann forma parte de las modelos más reconocidas en el país. A diario, su nombre se adueña de los titulares debido a los acontecimientos en su vida privada tanto como su casamiento con Manu Urcera o su batalla con el ex futbolista y padre de sus hijas, Fabián Cubero.

Nicole Neumann impuso su propio estilo con aires retro y la rompió en las redes Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

En estos días, Nicole volvió a ser noticia ya que su hija, Indiana habría tenido la intención de denunciarla en la justicia por daños físicos y psicológicos. La joven, hace varios meses, eligió irse a vivir con su papá.

Nicole Neumann reveló su estrategia para enfrentar su actual situación judicial por motivos familiares

La modelo se comunicó con Yanina Latorre, quien contó al aire de LAM (América) que Nicole ya tiene una estrategia para enfrentar las acusaciones de la adolescente que tiene en común con el ex deportista. “Tiene decidido cumplir con las normas. Ella no habla públicamente, ni habla de la menor, porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija, y creo que está bien”, explicó la panelista.

La modelo aseguró que tiene una defensa para respaldarse de las acusaciones de violencia intra familiar en su contra. Foto: Nicole Neumann

En cuanto a la presunta denuncia de Indiana Cubero, Latorre profundizó: “Ella no tenía ningún aviso ni sabía que había sido denunciada. Yo le dije: ‘esperemos, porque puede pasar a veces que te denuncian y a vos no te notifican’”.

“Lo cierto y lo real, averiguando y hablando con los abogados, no hay ninguna denuncia, ni se hizo ninguna denuncia. Lo que intentó (Fabián) Cubero con su abogada fue presentarse ante la Justicia con estos audios, con los que intentaron presentarlos y denunciar, y la jueza no les tomó la denuncia”, añadió Latorre, dejando en claro que no existe ninguna denuncia registrada.

Yanina remarcó en cuanto a las intenciones de radicar una denuncia contra Nicole Neumann: “Las juezas entendieron que acá, evidentemente, entendieron que se trataba de una discusión de una nena adolescente con su mamá, y que se estaba intentando, quizás, utilizar esto para pelear otras batallas. Previo a esto hubo una multa impuesta a Cubero porque revocó, sin fundamento alguno, una autorización de viaje y después las chicas (las hijas de Nicole y Fabián) dijeron: ‘quiero viajar’”.