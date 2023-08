Nicole Neumann rompió el silencio sobre la situación con su hija Indiana y cambió el lugar de su casamiento.

“Trato de no leer nada, pero obviamente estoy al tanto de que se han dicho un montón de cosas, y casi todas son mentira”, esta fue la potente frase que dijo Nicole Neumann en la entrevista donde rompió el silencio sobre la situación con su hija Indiana.

Además, Neumann revela en la entrevista con la revista Hola! que ella fue la que impuso el bozal legal para que nadie pudiera hablar sobre el tema y el conflicto familiar.

Sobre la cuestión Judicial, Nicole aseguró que intentó retrasarlo todo lo posible: “Se me llevó a un lugar donde no me quedó otra opción que acudir a la Justicia, que se está ocupando y tiene todas las pruebas de la verdad. Y también hay una Justicia allá arriba, llamala como quieras, que también está mirando”.

“Quiero paz, sobre todo por mis hijas, que son quienes más padecen. Como adulto, tenés más herramientas y lidiás como podés, vas a terapia, charlás con tu pareja, lo manejás. Pero las criaturas no, eso es lo que más me duele. Preferí salir del foco y tomar todas las acciones para protegerlas y hasta renuncié a cosas económicas que me corresponden con tal de tener paz. Pero no hay camino que conforme. Evidentemente, no es lo que se quiere lograr del otro lado”, sentenció.

Qué va a pasar con la fiesta de 15 de la hija de Nicole Neumann

Un tema del que se ha hablado últimamente tiene que ver con la celebración de los 15 años de la hija mayor de Nicole Neumann. La modelo tocó este tema y reveló si habrá o no fiesta.

“La nena no quiere el festejo, pero ella la está incentivando para que haya”, contaron desde Socios del Espectáculo. “Estamos viendo qué hacer. Siempre se supo que a ella no le gusta estar mucho en el centro. Estoy tratando de convencerla de que no deje pasar este momento, pero entiendo también que no debe ser fácil vivir una situación así con todo lo que está pasando. La acompaño y se hará lo que ella desee y le haga bien en este momento”, explicó Neumann.

Qué pasó con el casamiento de Nicole Neumann

En Socios del espectáculo mostraron la nueva invitación para la boda de la modelo y el piloto de autos. En esta salió a la luz un detalle muy llamativo: ya no se celebra en el lugar que la pareja había elegido.

En la tarjeta se puede leer que Nicole y Manu darán el “sí” en Exaltación de la Cruz, mismo lugar que eligieron Ricky Montaner y Stefi Roitman, además de Jorge Lanta y Elba Marcovecchio.

Manu Urcera y Nicole Neumann cambiaron la locación de su casamiento.

Otro cambio además ed la ubicación es que “Va a ser un día y no tres, como estaba planeado originalmente”, como señaló Nancy Duré.