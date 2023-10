La contundente opinión de Eva Bargiela sobre Nicole Neumann

Desde que se conoció la noticia de que Eva Bargiela y Facundo Moyano habían terminado su matrimonio luego de casi dos años casados. La modelo que es participante del Bailando 2023 habló angustiada por la situación y cómo se enteró de su separación.

Hace unos años la top model Nicole Neumann tuvo un romance con Facundo Moyano y fue señalada como la tercera en discordia en la relación. Luego Eva Bargiela y el dirigente político decidieron volver y casarse.

Qué dijo Eva Bargiela sobre Nicole Neumann

La modelo estuvo invitada al programa LAM y allí le consultaron sobre qué opina de Nicole Neumann quien salió con su exmarido: “No tengo una opinión formada sobre ella” contestó sin problemas.

Para saber más sobre el tema, Fernanda Iglesias fue sincera y le preguntó: “¿Qué te pasó cuando él empezó a salir con Nicole, le tuviste bronca? ¿la puteaste?”, a lo que la modelo contestó: “Yo soy muy clara en esas cosas. Si yo me tengo que enojar con alguien, me tengo que enojar con mi pareja. Obvio que me enojé, no soy un robot”.

Luego detalló que ambas trabajan en el mismo canal y se cruzaban todos los días pero que Nicole Neumann no la saludaba, aunque ella “no tendría problema en saludarla”.

Más tarde, la participante del Bailando contó que Nicole le había enviado un mensaje cuando se separó de Moyano y mientras ella se encontraba reconciliando con él, pero Eva no le contestó.

“A mí me pareció raro que en el momento, cuando pasó todo, ella no me contacte porque yo creo que si veo a una persona que pasó un malentendido, por lo menos trato de aclararlo. Y que después de que pasó todo el malentendido, ella se pone en contacto conmigo para aclarar, me pareció como que estaba desfasado el mensaje”, explicó.

Si bien la pareja no se reconcilió. Eva aclaró que siguen en contacto y hablan seguido.