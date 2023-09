Eva Bargiela se quebró al hablar sobre su separación de Facundo Moyano: “No tuve la oportunidad de contárselo a mi familia”

El anuncio de la separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano tomó a más de uno por sorpresa. El dirigente político, en diálogo con TN había confirmado la ruptura días atrás: “Con Eva estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto”.

Sin embargo, la actual participante del Bailando 2023, parece no haber estado de acuerdo en que esta información se hiciera pública tal como se hizo.

Hasta el momento, se conoce poco sobre los motivos de la ruptura, una de las posibles causas de la separación sería la participación de la modelo en el certamen de baile.

Facundo Moyano dejó a Eva Bargiela.

“Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo” detalló el periodista de espectáculos, Ángel de Brito a través de sus redes sociales.

Qué dijo Eva Bargiela sobre su separación

Eva Bargiela, al ser consultada por la revista “Caras”, explicó: “La verdad es un momento triste y prefiero no hablar. Gracias por entender” y no quiso hablar más sobre el tema. La modelo se sintió traicionada al ver a Moyano hablar sobre la separación en TV.

Bargiela envió una serie de mensajes de WhatsApp que fueron leídos al aire de El debate del Bailando (América TV). Allí, se mostró dolida por el hecho: “Estoy muy triste. Mi psicóloga me sugirió que hasta el lunes me mantenga al margen y no hable”, fue la primera tanda de mensajes que envió a un panelista del programa. A pesar de que no quiso profundizar en lo que pasó, sí confirmó que el acuerdo era volver a hablar y no realizar ningún tipo de anuncio hasta que ambos estuvieran de acuerdo: “Estábamos muy mal y viendo qué pasaba; esperando tomar una decisión firme y luego contar. Él lo contó sin avisarme”.

Eva también estuvo como invitada este lunes en LAM, donde contó detalles de la situación que atraviesa con el ex, con quien se casó en octubre de 2021. “Yo trabajo desde hace muchos años y entiendo que mucha gente me conozca por haber estado casada con Facundo, pero mucha otra gente no. De hecho, mi trabajo no tiene nada que ver con la política ni con su imagen. Yo trabajo con marcas nacionales e internacionales que no me contratan por estar con él”, aseguró.

“Veníamos en una crisis muy profunda desde unas semanas antes de que arrancara el Bailando. No estábamos conviviendo. Así que no es que yo me enteré por la tele de que estábamos separados y lo quiero aclarar...Estoy bastante sensible. Y, a mí, lo que más me dolió es que yo quería que decidiéramos juntos cuándo comunicarlo. Porque creo que ninguno de los dos lo teníamos claro. De hecho, ese día habíamos estado merendando y habíamos quedado en que el viernes íbamos a cenar, a tomar un vino y a charlar. Porque está todo bien entre nosotros”, explicó.

“Yo no tuve ni la oportunidad de contárselo a mi familia ni a mis amigas. A nadie se lo contamos. De hecho, él tampoco porque queríamos mantenerlo en privado. Él se fue a vivir a otro lado. Pero yo quería preservarlo porque, para mí, desde el día que me casé Facundo es mi familia. Y la familia es sagrada”, agregó, señalando que ella apostaba a recomponer la pareja.

Así había sido el casamiento de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Facundo Moyano y Eva Bargiela se casaron luego de 5 años de noviazgo en Octubre del 2021. La unión se llevó a cabo en el registro civil porteño ubicado en la calle Uruguay 753 y celebraron en un almuerzo íntimo con familiares y amigos.

Los novios intentaron mantener en la intimidad el evento, pero las cámaras de diferentes programas de tv se acercaron hasta el lugar. Ambos se mostraron muy felices y emocionados.

La pareja se separó con casi dos años de casados y dejaron su glamorosa casa.

Moyano, conmovido, tras dar el sí, relató: “Simplemente recordé a mi vieja que hace dos años que no está y la quería mucho a Eva, para mi mamá este paso en mi vida era tan importante como para mí. Celebré eso porque estaba toda la gente querida, salvo mi vieja que seguramente lo está viendo desde el cielo, me emocioné mucho”.