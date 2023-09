¿Fue por el Bailando 2023? Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela

El Bailando 2023 comenzó hace algunas pocas semanas y ya ha dado de qué hablar. Ahora se suma una inesperada confirmación de Facundo Moyano durante una detallada entrevista para el programa “Verdad/Consecuencia” de TN, el cual es presentado por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Cerca del final del programa, le preguntaron a Facundo por su relación con su esposa, Eva Bargiela, y cómo estaba viviendo su incorporación en el Bailando 2023, certamen que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, quiso saber Duffard y el rostro del dirigente cambio radicalmente y con extrema seriedad respondió: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde”.

La relación de Facundo Moyano y Eva Bargiela

La confirmación de la ruptura llega después de siete años de romances, casi dos años de casados y pocos días de que se diera del debut de Eva en el Bailando 2023.

Recordemos que su primera participación fue bastante criticada por los jurados hombres del certamen, mientras que Moria Casán y Pampita le dieron un voto de confianza a la modelo, destacaron sus líneas y precisaron que, si ajusta algunos detalles, puede llegar a sorprender.

Así fue el debut de Eva Bargiela en el Bailando 2023

El pasado 13 de septiembre se dio la primera presentación de Bargiela en la pista junto a su bailarín Uriel Sambrán.

Para su baile, eligió un estilo ligado a la popular película que dio tanto de qué hablar este año, Barbie. Teniendo esto en mente, la coreografía, los colores y el vestuario se basaron en la famosa muñeca y en el color rosa tan característico.

Tras su debut, Eva Bargiela confesó haber estado nerviosa por su primera vez en la pista del certamen. La rubia fue duramente cuestionada por el jurado por su presentación, aunque logró sobrevivir otra semana más en el concurso.