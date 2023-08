De la actuación al Bailando 2023: las mejores fotos de Lali González

Se siguen conociendo más nombres que harán parte del gran regreso del Bailando a la televisión argentina. Cada vez falta menos para que llegue el Bailando 2023 y Marcelo Tinelli y su equipo ultiman detalles para la vuelta del popular reality de concurso de baile, esta vez debutando en la pantalla de América TV. El 15 de agosto será la foto y el 28, estiman, el comienzo del programa.

En las últimas horas, un nuevo nombre se sumó a la lista de rostros que harán parte de esta nueva edición del certamen. Se trata de Lali González, actriz y conductora paraguaya, entre las últimas en firmar su contrato de participación. Se suma, así, a una cargada lista de nombres que incluyen otros como los de Tomás Holder, Alfa, Candelaria Tinelli y Romina Malaspina.

Lali González, la actriz paraguaya que se suma al Bailando 2023

González se hizo conocida en Argentina gracias a su participación en la ficción de Polka “La 1-5-18″. Posteriormente se desempeñó también como conductora del ciclo de El Trece “¿De qué signo sos?”, aunque ahora decidió animarse una faceta muy distinta en su carrera.

La actriz se destacó en la novela de Polka y su personaje es uno de los más queridos. (Instagram).

Es que, tal lo confirmaron en Intrusos, la paraguaya ya firmó su contrato para ser parte del ciclo de baile de Tinelli. Así, González se convierte en la más reciente incorporación del concurso, el cual la semana entrante reunirá a todos los participantes para la foto oficial del nuevo certamen.

“Me quiero divertir, la quiero pasar bien. De bailar, cero. Me animo porque ¿quién no quiere estar en Tinelli? Mi primer desafío es terminar completo un baile y mi segundo desafío es ganar”, contó la actriz al hablar sobre cómo será representar a su país en la pista, revelando que habrá varios de sus compatriotas paraguayos listos para alentarla desde la tribuna.

La actriz interpretó a Rita, una madre que busca al hijo que abandonó siendo una adolescente. Foto: (/@lalilalig)

Si bien Lali admitió que no tiene experiencia a la hora de bailar, aseguró que eso no será un impedimento a la hora divertirse en la pista y que dará lo mejor de ella en el ciclo. Con humor, bromeó que está lista para tomar la conducción del programa tras su paso previo como presentadora: “Creo que voy para la conducción me parece. Que se atajen todos”.

La actriz de 34 años se instaló en Argentina con su marido y su hija de dos años.

Antes de que la noticia fuera confirmada por Intrusos, la actriz ya había dado una pista en redes sociales al postear una foto de ella paseando por el barrio de Palermo, no de casualidad cerca de los estudios de América TV. Junto a la postal, escribió: “¡Qué más 2023! ¡Qué más! Háblame de intensidad”.