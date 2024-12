Quién es Simona Guatieri, la ex de Keita Baldé que acusa a Wanda Nara de serle infiel a Mauro Icardi

En el mundo del espectáculo, los escándalos no dan tregua, y esta vez, Wanda Nara vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Los rumores de una supuesta infidelidad de la empresaria hacia Mauro Icardi con Keita Baldé, su excompañero en el Inter de Milán, resurgieron con fuerza tras la posible existencia de un video comprometiendo a ambos.

Pero quien decidió romper el silencio fue Simona Guatieri, la ex del futbolista senegalés, y sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie.

Simona y Keita estuvieron juntos varios años.

Quién es Simona Guatieri

Simona Guatieri, modelo italiana, se hizo conocida en su país natal por su carrera en el mundo de la moda y su relación con Keita Baldé. La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2022 con una fastuosa ceremonia en el Lago Di Como, pero el cuento de hadas terminó pocos meses después. Según Guatieri, una llamada de Icardi la alertó sobre una reunión entre su entonces esposo y Wanda, evidenciada por cámaras de seguridad.

Simona y Keita tienen 2 hijos en común.

“Ese día me sentí devastada. Fue un golpe emocional y físico del que me costó mucho recuperarme”, reveló Simona en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live. La modelo detalló que, tras el supuesto encuentro, recibió fotos y chats entre Baldé y Nara durante un viaje a Dubái.

Simona Guatieri.

Simona también dejó en claro su postura sobre el revuelo mediático: “Decido no aparecer en videos ni en televisión porque los chismes no me conciernen. Siempre fui discreta, incluso durante mi matrimonio”.

El descargo de Simona Guatieri contra Wanda Nara que sacudieron el escándalo

Guatieri no ahorró palabras al describir su experiencia. “Me casé creyendo en un sueño, pero el día de la boda fue también el inicio del fin”, lamentó. Además, apuntó directamente contra Wanda Nara: “Una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, no sé cómo llamarla”.

El descargo de Simona.

Por último, Simona utilizó sus redes sociales para pedir que respeten su privacidad. “No quiero que mi nombre siga asociado a esta historia de traición. Lamento que terceros hagan de mi vida un espectáculo”, concluyó.