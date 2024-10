¡Sigue el escándalo! La contundente decisión de Mauro Icardi tras la disputa entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica por su vida privada. Durante la participación de L-Gante en el último programa de Susana Giménez, el cantante reveló que su relación con la empresaria había culminado por su relación con Mauro Icardi y diferentes “boludeos”.

“Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, ¿Qué te va a decir? Mira si viene, dice algo, y después tiene que volver a la casa y está el marido… es raro (...) Ahora ya no hablamos más. Yo ya me enfoqué en mí a full. Entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas más grandes que yo y que la tienen que tener más claras que yo”, aseveró el joven de 24 años sobre su relación con Wanda Nara.

Tras las revelaciones de L-Gante, la conductora de “Bake Off Famosos” se enojó con el cantante, al punto de publicar su postura en redes sociales. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones”, sentenció la modelo.

Wanda Nara, y un posteo picante contra L Gante.

La interacción generó sumo revuelo en redes sociales, dado que Wanda Nara habría regresado con Mauro Icardi. Sin embargo, esto pudo haber cambiado dado el último accionar del deportista.

Qué decisión Mauro Icardi tras el escándalo entre Wanda Nara y L-Gante

El hecho ocurrió en la tarde de este 14 de octubre, un día después de las declaraciones de L-Gante en el programa de Susana Giménez. Ahí, el futbolista decidió dejar de seguir a Wanda Nara en sus redes sociales.

La prueba de que Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda Nara

“Se ve que no le gusto a Mauro todas las verdades que dijo L-GANTE”, aseveraron desde las redes sociales de LAM sobre la postura de Mauro Icardi tras el escándalo que involucra a su “esposa”.

Esto no le habría gustado mucho a Wanda Nara, quien decidió también dejarlo de seguir tres horas después del hecho. “Y Wanda dejo de seguir a Mauro”, destacaron desde LAM sobre el accionar de la empresaria tras la actitud de su “pareja” en medio de la polémica.

La respuesta del público a la nueva crisis de Mauro Icardi y Wanda Nara

Finalmente, el público de la pareja estaría muy descontento con lo sucedido. En este sentido, se mostraron contrariados por la actitud de Wanda Nara en medio de la polémica. “Qué mujer desagradable, y la prensa tonta dándole una nota”, “Los medios, cómo le siguen el circo a Wandi”, destacaron algunos usuarios sobre el escándalo.