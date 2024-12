La foto del inesperado encuentro entre Wanda Nara y L-Gante con Maxi López en medio del escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen con su mediática separación que desató un conflicto en la justicia por la tenencia de sus hijas, la división de bienes y las denuncias entre ellos. En las historias cruzadas de la famosa y el futbolista se sumaron L-Gante, la pareja de la conductora, con quien estuvo en un viaje romántico por Europa, y Maxi López.

Mientras Wanda estaba de viaje con su pareja, Mauro Icardi se presentó para realizarse las pericias psicológicas por la causa judicial por violencia y se recupera de la operación que le realizaron por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en un partido del Galatasaray.

Wanda Nara y L-Gante en su viaje por Europa

En su regreso al país, la famosa volvió a apuntar contra su ex al mostrar los mensajes que le mandó su mamá a Mauro Icardi por las hijas que tienen en común: Francesca e Isabella. En los mensajes dejó en evidencia que el futbolista no respondió y que Wanda no logró perdonarle la infidelidad con la China Suárez.

El viaje familiar de Wanda Nara y L-Gante y el encuentro con Maxi López.

La impactante foto de Wanda Nara y L-Gante con Maxi López que sorprendió a todos

En la primera parte del viaje que realizaron la conductora y L-Gante se sumaron los tres hijos que tuvo Wanda Nara con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto, ya que la famosa los llevó a encontrarse con su padre para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones con él.

Wanda Nara sorprendió con una foto junto a Maxi López y L-Gante

“Desayuno con ellos”, escribió Wanda junto a la foto en la que están sentados en una mesa su ex y padre de sus tres hijos, Maxi López, y su novio, L-Gante. En la publicación se ve la buena relación que mantiene la famosa con el exfutbolista después de haber pasado por un conflicto legal en el pasado.

No es el único encuentro que tuvieron, ya que hace unos días mostró fotos de cuando llegaron a Suiza, y Maxi fue el encargado de esperarlos a ella, sus tres hijos, y su novio en el aeropuerto.