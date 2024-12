La discusión legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por las tenencias de las hijas que tienen en común, siguen vigentes, y en ese sentido, la Justicia convocó a declarar a la niñera que se encargaba de los menos en la propiedad de Santa Bárbara. Sus palabras complicaron al futbolista.

Qué dijo la niñera de los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi

La mujer comenzó a trabajar en la casa de los famosos a mediados del 15 de noviembre de este año, y en poco tiempo tuvo que vivir muchas cosas. Estefi Berardi, en Mañanísima, manifestó lo que dice el documento legal: “Sufrí maltrato por parte de Mauro el día en que lo conocí”, y contó un día de enojo en el que el futbolista, según lo escrito, habría gritado, golpeado cosas y destratado a los hijos de Wanda con Maxi López.

Wanda Nara expuso una estrategia de Mauro Icardi para atacarla en la Justicia.

Además, la panelista agregó otros relato que la niñera le habría confesado a la Justicia: “Yo estaba con los nenes, él llegó con una de las nenas. Llegó soberbio y sin decir nada, subió y empezó a golpear los muebles. Se puso a revisar las cosas y cerraba los muebles de manera brusca. Los nenes salieron a saludarlo contentos, él los ignoró. Estuvo todo el tiempo hablando por celular a los gritos. En un momento uno de los nenes le pide ir a comprar unas hamburguesas porque iban a venir unos amigos y ahí me parece que llamó a Wanda porque escuché que le dijo ‘tu hijo no me tiene que pedir nada a mí, ya se acabó el boludo que le pagaba todo a todos. Te voy a arruinar la vida, me las vas a pagar’, yo estaba en la cocina, él en el living, y escuché esos dichos textuales”.

La situación que vivió la empleada con Wanda Nara y Mauro Icardi

En otras declaraciones, la niñera expresó una situación en la que habría quedado en medio de una discusión de la ex pareja. Ella le pidió que se quede, y él que se vaya. La mujer cumplió el pedido de la conductora e Icardi habría expresado: “Ahora vamos a ver si realmente te quedás o te vas”