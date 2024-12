Se conocieron cuáles serán los ambiciosos proyectos de Wanda Nara en la televisión

Wanda Nara es uno de los rostros más polémicos del espectáculo argentino. Tras separarse de Mauro Icardi a mediados de este año, inició una polémica disputa en el que se ven envueltos L-Gante, la Justicia y periodistas.

El contundente descargo de Wanda Nara en X contra Mauro Icardi, la China Suárez, y algunas panelistas. (foto: captura de pantalla)

“¿Para estas dos grandes mentirosas y malas personas no hay bozal? ¿Es solo para algunos? Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con 5 hijos: ya mostré las pruebas de las veces que le escribimos, pero claro, estaba ocupado gastando casas de 50 mil dólares y la dama japonesa gastando el dinero que no paga a sus hijas”, aseveró Wanda Nara en contra de los dichos de las panelistas del programa “A la Barbarossa”.

Ahora bien, más allá de sus escándalos, la mediática prevé un futuro prometedor en la televisión argentina. De acuerdo con el programa “LAM”, Wanda Nara estaría involucrada en dos nuevos proyectos.

Cuáles son los nuevos trabajos de Wanda Nara

Durante su tiempo en Argentina, la empresaria se ha enfocado en la conducción de programas. Su debut fue con la última edición de MasterChef, que fue un rotundo éxito para Telefe en rating y tendencias.

El mensaje de Wanda Nara tras finalizar Bake Off y su festejo con L-Gante y Maxi López (Foto: Instagram de Wanda Nara)

A raíz de esta consagración, logró lucirse en la conducción de Bake Off Famosos y Love is Blind Argentina. Es por ello que Telefe decidió que Wanda Nara volviese a la conducción de Bake Off en 2025 y formar parte de un nuevo formato de reality llamado “The Traitors” para 2026.

“Wanda conducirá en 2025 Bake Off y en 2026 un nuevo formato llamado El Traidor”, anunciaron en el último programa de LAM sobre las nuevas ofertas laborales de Wanda Nara en la televisión argentina.

L-Gante y Wanda Nara, juntos en un romántico viaje por Francia (Foto: Instagram de L-Gante)

“The Traitors” es un nuevo formato de reality show que se asemeja al viral juego “Among Us”. En este sentido, se tienen 20 jugadores cuyos tres son “traidores”. Estos últimos deberán “matar” a todos los participantes para ganar, mientras que el resto deben descubrir quiénes son los asesinos. El primero que logre descifrar el enigma, se gana una recompensa.

El ataque feroz de Yanina Latorre a Wanda Nara

Desde otro aspecto, Wanda Nara acusó a la periodista de ser “mentirosa y operadora”. Esto generó el enojo de Yanina, quien reveló que tanto la conductora de Bake Off Famosos como su madre por impedimento de contacto y delito de desobediencia.

“Cuando vos sos honesto no te desesperas y me parece una falta de respeto a mi laburo (...) No tengo tiempo para hacer todo esto (la denuncia) Están todas las respuestas”, sentenció la angelita contra la empresaria.