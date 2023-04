Quién es Jackson Wang, el ídolo K-Pop que llega a Argentina y ya emociona a sus fans

Con un movimiento en el mundo del k-pop que no para de crecer, con los miembros de BTS explorando sus carreras como solistas y con nuevas bandas que se posicionan con espléndidos hits, se está marcando el camino de este estilo musical para los próximos años, del cual Jackson Wang es una figura fundamental.

Los fanáticos del k-pop tienen una alegría galopante a raíz de una fecha muy importante que se avecina. El próximo 18 de mayo, Jackson Wang dará su primer show en suelo argentino en el Movistar Arena.

Jackson Wang, estrella de k-pop. Foto: Instagram

Para aquellos que no lo conocen o creen que no es una personalidad conocida, es crucial recalcar que este artista posee 31 millones de seguidores en Instagram al día de hoy.

¿QUIÉN ES JACKSON WANG?

Ahora bien, más allá de su reconocimiento en redes. ¿Qué hay que saber de Jackson Wang?

Su vida personal

Oriundo de Kowloon Tong, British Hong Kong (China), es hijo de atletas de elite supercondecorados. Es más, él mismo empezó a entrenar para competir en esgrima desde muy chiquito, pero mientras estaba jugando con otros compañeros un representante de JYP Entertainment lo invitó a participar de una audición que cambió su vida. A raíz de esto, decidió avanzar en el mundo del entretenimiento, en vez de aceptar la beca en Stanford. A sus 17 años, en 2011, se mudó a Corea del Sur para empezar su carrera como rookie.

Su banda: Got7.

Luego de varios años siendo junior en JYP Entertainment, fue elegido como uno de los miembros del reconocido grupo GOT7 que debutó en 2014 con el single Girls Girls Girls.

Su carrera como solista.

Finalmente, en 2017, junto a la misma compañía, Wang debutó como solista. En agosto de ese año ya había lanzado su primer sencillo (Papillon y Novoland: The Castle in the Sky). Cuatro años después, en 2021 Jackson dejó su antigua compañía y hoy se encuentra celebrando su último lanzamiento, Magic Man, con hits como Come Alive, Blue, Cruel y Blow.

LO QUE TENÉS QUE SABER DE SUS SHOWS EN ARGENTINA

En el contexto de su gira mundial, con fechas en Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina, Jackson Wang llega a Buenos Aires con Magic Man el show de su segundo disco como solista.

En Buenos Aires el recital será en el Movistar Arena el próximo 18 de mayo y las entradas ya están disponibles en entradauno.com.

Precio de las entradas: