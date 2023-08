Quién es Ema Rovner, la hija de Fernanda Iglesias que sueña con entrar a Gran Hermano

La vida de Fernanda Iglesias experimentó un cambio radical en los últimos meses que la llevó desde Argentina a España y la trajo nuevamente de regreso. En marzo, tomó la valiente decisión de mudarse a la península ibérica junto a su hija mayor, Ema.

Llena de entusiasmo, se aventuró a comenzar una nueva vida en tierras europeas. Sin embargo, en junio, las circunstancias la llevaron de vuelta a nuestro país, debido a momentos angustiantes relacionados con la distancia que la separaba de su otro hijo.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, la angelita LAM compartió sus sentimientos: “No es un adiós, es un hasta luego. Nos embarcamos en esta aventura”. Sin embargo, los desafíos que les aguardaban eran inimaginables en ese momento. Aunque su hija Ema decidió quedarse en Málaga por un tiempo más, finalmente siguió el camino de su madre y regresó a casa después, al igual que su madre.

Ema Rovner, la hija de Fernanda Iglesias Foto: redes

Fernanda elogió a Ema por su valiente elección: “Mi heroína en esta situación. Ema me acompañó a España sin saber qué depararía el futuro. Lo hizo porque sabía que no quería enfrentarlo sola. Dejó atrás su vida en Buenos Aires: amigos, padre y hermanitos. También una asignatura pendiente: Química. Aquí, se concentró en sus estudios y recientemente aprobó la materia a distancia. ‘Terminé el colegio, mamá’, me dijo a través de WhatsApp. Felicitaciones, hija. Ahora sos libre, ciudadana del mundo. Tu vida comienza. Disfrútala”, escribió Fernanda, emocionada en un posteo en Instagram.

Ema Rovner y su sueño de entrar a Gran Hermano

Con 18 años, Ema Rovner está centrada en sus estudios y en su incipiente carrera laboral. Actualmente, trabaja como camarera en un café temático de gatos, un proyecto en el que también participa su madre. Su presencia en redes sociales es discreta pero interesante. Con un perfil público en Instagram, ha compartido 12 publicaciones en su feed y acumula 2129 seguidores.

En su perfil de Instagram, Ema se autodefine como amante de la música y cita la célebre frase “A film by Sofia Coppola”. A través de sus Historias, comparte imágenes y videos de sus recorridos por museos y lugares llenos de arte. También muestra instantes de sus salidas nocturnas con amigas para disfrutar del baile.

Ema Rovner, la hija de Fernanda Iglesias Foto: redes

Recientemente, durante el programa de Ángel de Brito, Fernanda reveló un emocionante secreto: “Mi hija se inscribió en el casting” para la nueva temporada de Gran Hermano en Telefe. La noticia generó risas y comentarios en el set. Fernanda agregó con humor: “Ahora mi hija está trabajando y estudiando, no sé si aún está interesada, pero cuando estábamos en España, sí”. Al parecer, la inscripción al reality show ocurrió hace varios meses, y aunque el camino de Ema está lleno de posibilidades, su audacia y determinación son innegables.