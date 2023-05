Así es el rotundo cambio de vida de Fernanda Iglesias: de “LAM” a su nuevo trabajo soñado en España

Hace unas semanas, Fernanda Iglesias, causó asombro al anunciar que abandonaba su papel de panelista en LAM para mudarse a Málaga, España. La periodista se propuso como principal objetivo encontrar nuevos rumbos, pero lo sorprendente es que comenzó esta travesía acompañada únicamente por su hija Emma. Su esposo, Pablo Nieto y su hijo Jeremías, decidieron por quedarse en Buenos Aires.

Ya instalada en Málaga, la suerte estuvo de su lado, y logró conseguir un nuevo empleo, del cual se ve muy alegre y cómoda.

Fernanda Iglesias y su nueva vida en España Foto: instagram

¿Cuál es el nuevo trabajo de Fernanda Iglesias en Málaga?

Fernanda ha asumido un rol importante en la prensa y comunicación del club Deportivo Argentino: “Estoy haciendo un trabajo nuevo, la prensa de un club de fútbol. Se trata de un proyecto que llevaron a cabo dos compatriotas, el Deportivo Argentino, un equipo que ya está inscrito para competir, desde septiembre, en la categoría oficial de España Tercera Andaluza”, detalló la ex panelista.

La periodista reveló en “Teleshow”que todo comenzó poco después de su llegada a Málaga, cuando recibió una felicitación de Gabriela Isola, una argentina que reside en la ciudad.

“Cuando conté que me iba a Málaga, me escribió para felicitarme Gabriela Isola, una argentina que vive acá. Al tiempo, me contó que su marido y dos amigos habían armado un club de fútbol y que le dieron la personería jurídica, que iban a empezar a competir en el campeonato de España como federados, como un club oficial”, expresó la periodista.

Fernanda ha asumido un rol destacado en la prensa y comunicación del club Deportivo Argentino Foto: web

Las razones por las que Fernanda Iglesias tomó la decisión de darle un giro a su vida

La ex angelita compartió los motivos detrás de su decisión de mudarse y comenzar una nueva vida en España: “Cumplí 50 años y pensé en los años que me quedan, si la salud me acompaña. No tengo mucho tiempo más. Sentí que era el momento, y está todo bien con el país porque tengo trabajo y todo eso, pero siempre lo quise hacer y no sé qué puede pasar. Por ahí al año me vuelvo, no sé”.

Según la periodista, no tomó esta decisión anteriormente porque siempre obtenía buenas propuestas de trabajo en Buenos Aires.”Yo siento que este edificio ya está construido, que ya no tengo más nada que construir, y necesito un cambio de vida”, remarcó Fernanda.

En cuanto a su matrimonio, Iglesias aseguró que su esposo está de acuerdo y la acompaña fielmente en su nueva aventura en el extranjero.