Desde que Daniela Celis contó la noticia de su embarazo de gemelos, fueron muchas las especulaciones sobre su relación con Thiago Medina. Lo primero que llamó la atención fue que cuando la famosa hizo el anuncio en un streaming, no lo nombró en ningún momento ni hablo del padre del bebé.

La flamante pareja disfruta de unas vacaciones en las playas de Buzios. Foto: Instagram

Lo que provocó que aumentaron los comentarios sobre su relación con el exparticipante de Gran Hermano. Sin embargo, primero fue Thiago quien decidió romper el silencio y hablar de su futura paternidad.

El exparticipante de Gran Hermano contó por medio de un streaming cómo se sentía y por qué eligió no hablar. “No es que no quería hablar, yo no me sentía cómodo todavía para hablar. Yo quiero que lo nuestro sea de la puerta para adentro”, manifestó en el video, dejando en claro que prefiere tener un poco de intimidad en su relación.

Las fotos de Thiago Medina y Daniela Celis en la cama

Para poner fin a los rumores y especulaciones sobre su relación, convivencia y como se preparan para la llegada de los bebés. Fue Thiago quien eligió subir una serie de fotos a sus historias de Instagram junto a “Pestañela”, desde la cama.

La tremenda foto de Thiago Medina y Daniela Celis para desmentir los rumores de crisis Foto: instagram/thi4go_

En la primera imagen, Thiago y Daniela se muestran muy enamorados y con miradas de cariño entre los dos, dejando en claro que siguen juntos. En la segunda foto, el exparticipante abraza la panza de embarazada de “Pestañela” y escribió: “Hasta mañana, que descansen”.

Los exparticipantes de “Gran Hermano” pusieron fin a los rumores y confirmaron que están más unidos que nunca, preparándose para la llegada de los bebés. En algunos programas, los dos se presentaron para intentar cambiar los pañales y hacer una lista de los posibles nombres para sus bebés.