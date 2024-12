Quién es el ex participante de Gran Hermano que hizo una grave denuncia contra Santiago del Moro: “Manoseado”

Gran Hermano 2025 volvió a la televisión y el show comenzó con todo. El reality que conduce Santiago del Moro por tercer año consecutivo e ingresaron 24 participantes que dan todo por avanzar en el juego y ganarse el cariño del público. A lo largo de los años, los jugadores que pasaron por el juego, más allá de si ganaron o no, algunos permanecieron en los medios de comunicación y otros no.

Con el regreso del reality más visto del mundo, las historias salen a la luz y las opiniones de los televidentes o exjugadores. Tal es así, que en Telefe hay programas para analizar las jugadas de los participantes por streaming o en tv. Uno de ellos es el de los viernes “La noche de los ex”, conducido por Robertito Funes Ugarte del cual participan los exhermanitos de ediciones anteriores.

El exparticipante de Gran Hermano que lanzó una polémica acusación a Santiago del Moro

Cristian U fue uno de los jugadores más polémicos del reality en la época que conducía Jorge Rial, y llegó a convertirse en el ganador de la edición 2011. Desde ese entonces logró permanecer en los medios de comunicación realizando diferentes trabajos como DJ, músico, actor, entre otros. Con la nueva edición, el exparticipante dio su opinión.

“Este Gran Hermano me dio súper acomodo de punta a punta en el casting y me da bronca por toda esa gente que viajó kilómetros para hacer un casting y que toda esa gente tenga la ilusión de entrar para que les cambie la vida como me pasó a mí, no jodan con el sueño de la gente y me jode que jodan con el sueño de la gente”, comentó el exganador del reality en diálogo con Juan Etchegoyen.

Cristian U analizó la casa de "Gran hermano". (Captura "Gran hermano")

“Meteme un youtuber, un tiktokero, el hijo de alguien para que en la cara le digan ‘si vos sos acomodado’. Dame ese contenido, pero está todo tan manoseado...Metieron a la ex de Centurión...dale boludo, es un montón”, agregó Cristian U.

“Igual, el que más mal le hace a Gran Hermano es Santiago del Moro, él lo caga y mete mano para mí. Mirá que la tengo clara, la veo venir, me crié en la calle y soy astuto y pillo y él caga el formato. A mí me dejó sin laburo él. Saca y pone panelistas, participantes. Él está a cargo de bajar panelistas históricos”, contó el exganador.

“Santiago del Moro es el que está a cargo de bajar a panelistas que realmente tienen experiencia. Yo no puedo creer cómo dejaron afuera a la Capristo, que trae polémica, ve cosas que los nuevos no las ven. Tampoco convocaron a Furia para la Noche de los ex... No me gusta que manoseen tanto el formato, si vos me preguntas que no me gusta yo te respondo eso”, cerró polémico el exjugador del reality.