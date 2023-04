Quién es Alma Gandini, la actriz hija de Laura Ubfal que forma parte de ATAV 2

La hija de Laura Ubfal se llama Alma Gandini, quién desde muy pequeña conoce lo que es estar en eventos y grandes estudios de televisión por el trabajo de su madre. A partir de ese primer contacto siempre supo que el mundo del espectáculo es donde quería estar.

A lo largo de su carrera ha sido parte de novelas como “Graduados”, “La Pelu”, “100 días para enamorarse”, “El Marginal” donde tuvo unas reconocidas participaciones.

Este año encarna a Pamela en “ATAV 2″, la novela que busca contar parte de la historia de nuestro país. Esta segunda parte, la historia se centrará en el exilio, los desaparecidos, el surgimiento del virus del sida y el fenómeno del teatro de revistas, entre otros tópicos.

Entre estas cuestiones de época, la novela presenta los espectáculos nocturnos y se centró en las vedettes, en donde Alma tiene su rol.

Alma Gandini, actriz en ATAV 2. Foto: Instagram

Alma reveló que Julieta Díaz y Mercedes Morán son sus referentes actorales de la industria Argentina; mientras que entre las actrices internacionales su mayor ídola es Meryl Streep. Siguiendo con la industria actoral fuera de nuestro país, ella sueña con protagonizar una tira junto al mismísimo Johnny Deep.

Alma Gandini junto al elenco de ATAV 2. Foto: Instagram

LA REACCIÓN DE LAURA UBFAL CUANDO SUPO QUE SU HIJA QUERÍA SER ACTRIZ

La fanática de River Plate reveló que desde un principio contó con el apoyo incondicional de su madre en su profesión.

“Yo debo ser la única con la que es buena. Me da consejos, pero no me critica y siempre me apoyó en esto. Cuando le dije que quería ser actriz le gustó la idea, está feliz, pero sabe que es una carrera difícil. Siempre me dijo que tenía que ser paciente y saber elegir”, dijo Alma.