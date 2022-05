Natalia Oreiro reveló a sus 45 años de edad cuál es el trastorno que sufre desde hace ya varios años. En una entrevista con la revista ¡Hola!, contó que se trata de misofonía, una enfermedad poco común y que repercute en la vida social de quienes la padecen.

La misofonía es una intolerancia a los sonidos que no tiene cura, en su relato la actriz contaba “Mi misofonía, es un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas ‘enfermedades raras’”.

Qué es la misofonía, el trastorno que padece Natalia Oreiro.

Natalia reveló que particularmente le molesta cuando la gente masca chicle, el goteo de agua, la explosión de un globo de chicle, el ruido de pasos, el golpeteo de algún elemento, entre otras cosas. Es en este sentido que, la actriz explicó:

“Cuando las personas descargan ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad”.

Cómo fue el posteo de Natalia Oreiro junto a Facundo Arana luego de la acusación de Romina Gaetani al actor

En los últimos días, Romina Gaetani y Facundo Arana fueron noticia, ya que, la actriz reveló durante uno de los programas de LAM que el actor había sido violento con ella en varias oportunidades durante el rodaje de la telenovela “Noche y día”.

“Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo. Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa” denunciaba al aire la actriz, quien recibió el apoyo por parte de muchos colegas, aunque, muchos otros salieron a respaldar a Arana.

La foto que Natalia Oreiro compartió en Instagram junto a Facundo Arana.

Es en este sentido que, resulta llamativo un posteo que realizó Natalia Oreiro en su Instagram luego de que saliera a la luz el conflicto. La actriz compartió en sus historias una foto abrazada a Arana, con quien tiene una larga amistad y ha trabajado en varias oportunidades.